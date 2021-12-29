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Milli Piyango biletinde seçmiş olduğun numaralar, çekiliş günü küreden çıkan numaralarla eşleşirse ikramiye kazanmış oluyorsun. İkramiye dağıtımlarını ise şöyle kategorilendiriyoruz:

Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan numara hane sayısı

Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan farklı numara sayısı

MİLLİ PİYANGO'DA DAĞITILACAK İKRAMİYELER NELER?

Amorti rakamları: Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.

Teselli İkramiyesi: Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

Milli Piyango çekiliş tarihleri ve bilet fiyatları aşağıdaki gibi olacaktır ;

Çekiliş Tipi Çeyrek Bilet Yarım Bilet Tam Bilet Büyük ikramiye Özel Çekiliş 20 TL 40 TL 80 TL 20 Milyon TL Normal Çekiliş 10 TL 20 TL 40 TL 4 Milyon TL

9, 19 ve 29 Ocak 2021 Milli Piyango Çekilişleri İkramiye tablosu aşağıdaki gibidir;

İkramiye Adedi İkramiye miktarı (TL) İkramiye tutarı (TL) 1 ₺6.000.000 ₺6.000.000 1 ₺600.000 ₺600.000 3 ₺50.000 ₺150.000 10 ₺10.000 ₺100.000 10 ₺5.000 ₺50.000 50 ₺1.000 ₺50.000 500 ₺500 ₺250.000 2.000 ₺300 ₺600.000 12.000 ₺200 ₺2.400.000 80.000 ₺100 ₺8.000.000 200.000 ₺50 ₺10.000.000 54 Tes. Ikr. ₺6.000 ₺324.000 294.629 ₺28.524.000

Bu çekilişin biletleri 1.000.000 ikramiye numarası üzerinden düzenlenmiştir.

18 Mart 2021, 23 Nisan 2021, 19 Mayıs 2021, 21 Haziran 2021, 23 Temmuz, 30 Ağustos 2021, 29 Eylül 2021, 29 Ekim 2021 Milli Piyango Özel Çekilişleri İkramiye tablosu:

İkramiye Adedi İkramiye miktarı (TL) İkramiye tutarı (TL) 1 20.000.000 20.000.000 1 2.000.000 2.000.000 10 200.000 2.000.000 20 20.000 400.000 100 2.000 200.000 1.000 1.000 1.000.000 6.000 500 3.000.000 20.000 320 6.400.000 120.000 160 19.200.000 400.000 80 32.000.000 55 Tes. İkr. 20.000 1.100.000 547.187 87.300.000

Bu çekilişin biletleri 2.000.000 ikramiye numarası üzerinden düzenlenmiştir.

9 Şubat 2021, 19 Şubat 2021, 29 Mart 2021, 9 Nisan 2021, 29 Mayıs, 9 Haziran, 9 Temmuz, 9 Ağustos, 9 Eylül 2021, 9 Ekim 2021, 9 Kasım 2021 Milli Piyango Çekilişleri İkramiye tablosu:

İkramiye Adedi İkramiye miktarı (TL) İkramiye tutarı (TL) 1 ₺4.000.000 ₺4.000.000 1 ₺100.000 ₺100.000 2 ₺20.000 ₺40.000 10 ₺10.000 ₺100.000 10 ₺5.000 ₺50.000 10 ₺2.000 ₺20.000 60 ₺1.000 ₺60.000 600 ₺240 ₺144.000 4.800 ₺120 ₺576.000 36000 ₺80 ₺2.880.000 120.000 ₺40 ₺4.800.000 50 Tes. İkr. ₺4.000 ₺200.000 161.544 ₺12.970.000

Bu çekilişin biletleri 600.000 ikramiye numarası üzerinden düzenlenmiştir.

https://www.haberturk.com/sans-oyunlari/milli-piyango