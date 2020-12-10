Korona talihlileri

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Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artışın ardından yeni önlemler ve kısıtlamalar hayata geçirildi. İçişleri Bakanlığınca yayınlanan son genelgede ise bu önlemlere olta balıkçılığındaki mesafe de eklendi. İnce elenip sık dokunarak alınan kararlara rağmen, “Nimet Abla” olarak bilinen piyango bayiindeki kalabalık ve uzun kuyruklar, "Boşuna mı önlem alınıyor" dedirtti.

BALIK TUTMA MESAFESİ ÜÇ METRE PİYANGO SIRASI İSE DİP DİBE

Koronavirüs önlemleri kapsamında yeni genelge yayınlayan İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, olta balıkçılığı faaliyetlerinde başta İstanbul olmak üzere sahil bantlarında fiziki mesafe kuralına uyulması için yeni karar almıştı. Belirlenmiş her bir alan içerisinde sadece bir kişinin bulunması gerektiği, olta balıkçılığı yapan vatandaşlara kolluk ve zabıta marifetiyle bildirileceği ifade edildi. Vatandaşların balık tutarken fiziki mesafe kuralına uyulmasının önemi vurgulanırken Nimet Abla olarak bilinen piyango bayiinde görülen kuyruk, balık tutan vatandaşlardaki özveriyi arattı.

BU BİLETTEN AMORTİ DEĞİL KORONAVİRÜS ÇIKIYOR

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre yıl başında büyük ikramiyeye kavuşma hayalleri kuranlar, İstanbul'da Milli Piyango bileti denildiğinde akla ilk gelen Eminönü'ndeki gişeye akın etti. Nimet Abla olarak bilinen piyango bayiinde bu sefer “umut” değil “koronavirüs” kuyruğu vardı. Alınan yeni önlemler ve uygulanan kısıtlamalar göz önünde bulundurulduğunda piyango bayiinin önündeki uzun kuyrukta sosyal mesafe kuralı hak getirdi.

ÖZELLEŞTİKTEN SONRA BİLETE YÜZDE 42.8 REKOR ZAM

2019 yılbaşında çeyrek biletler 17,50 TL'den yarım biletler 35 TL'den tam biletler ise 70 TL'den satışa sunulmuştu. Bu yılbaşı özel işletme elindeki Milli Piyango biletleri tam bilette yüzde 42 .8 zamla 100 TL oldu. Yarım bilet 35 TL’den 50’ye çıktı. En çok satılan çeyrek bilet ise 17.50 kuruştan 25 TL’ye yükseldi. Böylece Demirören Grubu ve Sisal ortaklığına geçen Milli Piyango şans oyunları işletmesi yüzde 42.8 gibi astronomik bir zammın altına imza atmış oldu. Bu arada Milli Piyango çekiliş kapsamında ödeyeceği toplam ikramiye tutarı 563 milyon 400 bin lira olacak. 31 Aralık'ta yapılacak yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 100 milyon lira olarak belirlendi.