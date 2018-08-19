Her ayın 19'unda olduğu gibi bugün yani 19 Ağustos Pazar günü de Milli Piyango çekilişi yapıldı. Milli Piyango 19 Ağustos çekilişi Milli Piyango İdaresi - MPİ'nin Ankara Kızılay'daki binasında gerçekleşti. Noter huzurundaki çekilişin sonuçları Milli Piyango İdaresi - MPİ'nin resmi internet sitesinden yayımlandı.
Büyük ikramiye, Antalya, Tekirdağ, İstanbul ve KKTC'ye gitti. İşte Milli Piyango - 19 Ağustos çekiliş sonuçları...
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI - 19 AĞUSTOS
2500000 TL ikramiye kazanan numaralar
336228
200000 TL ikramiye kazanan numaralar
145397
20000 TL ikramiye kazanan numaralar
127138
10000 TL ikramiye kazanan numaralar
173756 351358
5000 TL ikramiye kazanan numaralar
147941 276886 330015
Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar
16820 32479 41611 49155 60959 62718
64067 74161 83739 88282
Son 4 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar
0981 1291 1355 2267 2437 4218
4537 7527 9178 9274
Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar
174 232 261 269 275 295
352 354 941 976
Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar
06 16 41 42 72 82
86 92
Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar
4 6
2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
036228 136228 236228 306228 316228 326228 GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
330228 331228 332228 333228 334228 335228
336028 336128 336208 336218 336220 336221
336222 336223 336224 336225 336226 336227
336229 336238 336248 336258 336268 336278
336288 336298 336328 336428 336528 336628
336728 336828 336928 337228 338228 339228
346228 356228 366228 376228 386228 396228
436228