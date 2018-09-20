SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Milli Piyango
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Milli Piyango sonuçları sorgula: 19 Eylül Milli Piyango MPİ çekiliş sonuçları tam liste

Milli Piyango çekilişi sonuçları açıklandı. Her ayın 9, 19 ve 29'unda gerçekleştirilen Milli Piyango oyununun dün yapılan çekilişinin sonuçlarına göre, büyük ikramiye 4'e bölündü. İşte 19 Eylül Milli Piyango çekiliş sonuçları tam liste...

20.09.2018 - 10:30 | Güncelleme:

Milli Piyango sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Milli Piyango özel çekilişi tamamlandı. Hayalleri süsleyen Milli Piyango çekilişi için kuponlarını satın alan vatandaşlar, büyük ikramiyeyi kazanıp, kazanamadığını merak ediyor. İşte 19 Eylül Milli Piyango çekiliş sonuçları tam liste...

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI TAM LİSTE (19 EYLÜL)

Büyük ikramiyeyi kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: Ankara- Merkez, Sayısal Sistem (Ankara), İstanbul-Merkez, Muğla-Merkez

İşte şanslı rakamlar;

2500000 TL ikramiye kazanan numaralar
042773

200000 TL ikramiye kazanan numaralar
371118

20000 TL ikramiye kazanan numaralar
121344

10000 TL ikramiye kazanan numaralar
069441 278774

5000 TL ikramiye kazanan numaralar
030993 309363 378838

Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar
01221 14795 14895 36777 47744 51829
63264 63856 76652 94053

Son 4 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar
0060 1072 1517 2632 2716 3534
8390 8459 9121 9952

Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar
139 351 475 484 514 546
630 760 805 856

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar
08 32 43 72 79 84
86 91

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar
3 7

2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
002773 012773 022773 032773 040773 041773
042073 042173 042273 042373 042473 042573
042673 042703 042713 042723 042733 042743
042753 042763 042770 042771 042772 042774
042775 042776 042777 042778 042779 042783
042793 042873 042973 043773 044773 045773
046773 047773 048773 049773 052773 062773
072773 082773 092773 142773 242773 342773
442773

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X