Milli Piyango sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Milli Piyango özel çekilişi tamamlandı. Hayalleri süsleyen Milli Piyango çekilişi için kuponlarını satın alan vatandaşlar, büyük ikramiyeyi kazanıp, kazanamadığını merak ediyor. İşte 19 Eylül Milli Piyango çekiliş sonuçları tam liste...
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI TAM LİSTE (19 EYLÜL)
Büyük ikramiyeyi kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: Ankara- Merkez, Sayısal Sistem (Ankara), İstanbul-Merkez, Muğla-Merkez
İşte şanslı rakamlar;
2500000 TL ikramiye kazanan numaralar
042773
200000 TL ikramiye kazanan numaralar
371118
20000 TL ikramiye kazanan numaralar
121344
10000 TL ikramiye kazanan numaralar
069441 278774
5000 TL ikramiye kazanan numaralar
030993 309363 378838
Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar
01221 14795 14895 36777 47744 51829
63264 63856 76652 94053
Son 4 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar
0060 1072 1517 2632 2716 3534
8390 8459 9121 9952
Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar
139 351 475 484 514 546
630 760 805 856
Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar
08 32 43 72 79 84
86 91
Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar
3 7
2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
002773 012773 022773 032773 040773 041773
042073 042173 042273 042373 042473 042573
042673 042703 042713 042723 042733 042743
042753 042763 042770 042771 042772 042774
042775 042776 042777 042778 042779 042783
042793 042873 042973 043773 044773 045773
046773 047773 048773 049773 052773 062773
072773 082773 092773 142773 242773 342773
442773