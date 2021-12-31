Milli Piyango 2022 yılbaşı özel çekilişi için beklenen gün geldi. 120 milyon TL'lik büyük ikramiye, sadece saatler sonra sahibini bulacak. İkramiye kazanma ümidiyle çeyrek, yarım ya da tam bilet alanlar, Milli Piyango sonuçları ve Milli Piyango sorgulama 2022 işlemi ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Milli Piyango Online tarafından yapılan açıklamayla, "Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta başlıyor?" konusu netlik kazandı. Buna göre, özel çekiliş saat 17.00 itibarı ile başlayacak.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI HABERTÜRK'TE

Çekiliş anında hiç şüphesiz, Milli Piyango sorgulama 2022 ekranı ile detaylar araştırılacak. Her yıl olduğu gibi, bu sene de Milli Piyango bileti sorgulama işlemi Habertürk'ten yapılacak. Habertürk'ün Milli Piyango sonuçları ve Milli Piyango sorgulama 2022 ekranı ile telefondan ya da diğer cihazlarınızdan MPİ yılbaşı bileti öğrenme işleminizi yapabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2022 NASIL YAPILIR?

Yılbaşı özel çekilişin hemen ardından sıralı ve tam ikramiye kazanan numaralar listesi yayınlanacak. Çekilişler biter bitmez biletinizde yazan numaraları Habertürk Milli Piyango sorgulama 2022 sayfasında yer alan kısma yazarak ikramiye ya da amorti kazanıp kazanmadığınızı öğrenebilirsiniz.

İşte, yılbaşı özel çekilişi ile ilgili tüm detaylar;