        Haberler Dünya Milli Savunma Bakanı Bakan Güler, Suudi mevkidaşıyla telefonda görüştü | Dış Haberler

        Milli Savunma Bakanı Bakan Güler, Suudi mevkidaşıyla telefonda görüştü

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman Al-Suud ile telefonla görüştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 01:02 Güncelleme:
        Bakan Güler, Suudi mevkidaşıyla telefonda görüştü
        Milli Savunma Bakanlığının NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

        "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman Al-Suud, bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili, bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu."

        #Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler
        #suudi arabistan
        #haberler
