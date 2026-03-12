Milli Savunma Bakanı Bakan Güler, Suudi mevkidaşıyla telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman Al-Suud ile telefonla görüştü
Giriş: 12.03.2026 - 01:02 Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığının NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman Al-Suud, bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili, bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu."
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ