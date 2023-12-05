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        Haberler Ekonomi Teknoloji Milli Savunma Bakanlığı Göktürk-1 Uydusu'nun 7 yaşında olduğunu duyurdu - Teknoloji Haberleri

        Milli Savunma Bakanlığı Göktürk-1 Uydusu'nun 7 yaşında olduğunu duyurdu

        Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin gözlem uydularından birisi olan Göktürk-1 Uydusu'nun 7 yaşında olduğunu duyurdu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 22:18 Güncelleme: 05.12.2023 - 22:18
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        Göktürk-1 Uydusu 7 yaşında
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        Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin gözlem uydularından Göktürk-1 Uydusu'nun 7 yaşında olduğunu duyurdu.

        Türkiye’nin gözlem ihtiyaçlarını karşılayan uydulardan olan Göktürk-1 Uydusu 7 yaşında. Uydu, 5 Aralık 2016 yılında Fransız Guyanası'ndaki Koruou Fırlatma Merkezi'nden fırlatılarak göreve başlamıştı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Keşif Uydu Tabur Komutanlığı personeli tarafından komuta edilen uydu, dünyanın etrafını 37 bin 378 defa turladı.

        Uydu, görevi boyunca 82 bin 913 adet görüntü çekimi yaptı. Göktürk-1 Uydusu 680 kilometre yörünge yüksekliğinde yer alıyor ve saniyede 7.5 kilometre hızla hareket ediyor. Ayrıca Göktürk-1 Uydusu dünya üzerinde herhangi bir bölgeden coğrafi kısıtlama olmaksızın görüntü alabiliyor.

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        #haberler
        #göktürk uydusu
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