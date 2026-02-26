Canlı
        Milli sporcu Sevdenur Gülçiçek yaşamını yitirdi

        26.02.2026 - 06:58
        Türkiye Ragbi Federasyonu'nun ABD merkezli Instagram şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımında, "Milli sporcumuz Sevdenur Gülçiçek'in, bir süredir mücadele ettiği kansere yenik düşerek hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ülkemizi temsil eden kıymetli sporcumuzun azmi, mücadelesi ve karakteri her zaman hatırlanacaktır. Sevdenur'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm spor camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Softbol sporcusu Sevdenur Gülçiçek'in cenazesinin, bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Samsun'un Çarşamba ilçesine bağlı Acıklı köyünde defnedileceği belirtildi.

