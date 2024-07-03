Milli Takım EURO 2024'te ilklere imza attı

Dün akşam oynanan karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte futbolcular kendilerini yere bırakırken, en çok mesafe kat eden isimlerden olan Ferdi Kadıoğlu ve Barış Alper Yılmaz, A Milli Futbol Takımı'nda en fazla süre alan oyuncular oldu.