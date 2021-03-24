A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında karşılaşacağı Hollanda ile tarihte 13. kez rakip olacak. İki ülke A milli futbol takımları arasında ilki 1958'de olmak üzere geride kalan 12 maçtan 3'ünü Türkiye, 5'ini Hollanda kazandı, 4 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Bu müsabakalarda Türkiye'nin 9 golüne, Hollanda 13 golle cevap verdi.