        Milot Rashica: Reaksiyon göstermemiz önemliydi

        Milot Rashica: Reaksiyon göstermemiz önemliydi

        Beşiktaş'ın Kosovalı oyuncusu Milot Rashica, 1-0 yendikleri Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından, "Reaksiyon göstermemiz önemliydi" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2025 - 22:51 Güncelleme: 20.12.2025 - 22:51
        "Reaksiyon göstermemiz önemliydi"
        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 1-0 yenen Beşiktaş'ın golünü atan Milot Rashica, galibiyeti değerlendirdi.

        "REAKSİYON GÖSTERMEMİZ ÖNEMLİYDİ"

        Karşılaşmayı değerlendiren Rashica, "3 puanı aldığımız için mutluyum. Reaksiyonu göstermemiz önemliydi. Mükemmel oynamamış olsak da hücum oynamaya çalışıyoruz. Zaman zaman hatalar oluyor. Daha çok gol atsak daha iyi olur. Taraftarımıza mücadele ettiğimizi, geliştiğimizi göstermek istedik." dedi.

        "FORVET OYNAMAYA ALIŞKINIM"

        Açıklamalarına devam eden Kosovalı futbolcu, "Ben aslında forvet oynamaya alışkınım. Türkiye'de sağ kanat oynadım. Kariyerimde daha önce sol kanat, sol içi ve santrfor oynadım. Benim için daha iyiydi forvet oynamak, arkaya koşular atabildim. Takım arkadaşlarım da beni bu pozisyonlarda topla buluşturmaya çalıştı. Golü de böyle bulduk. Ben oynadığım her pozisyonda takımım için elimden gelenin en iyisini yaparım." ifadelerini kullandı.

