Çelik sektörlerinden tüm üretici, alıcı, satıcı ve sektör profesyonellerini buluşturan SteelOrbis 2019 Bahar Konferansı & 80. IREPAS (Uluslararası İnşaat Demiri Üreticileri ve İhracatçıları Birliği) Toplantısı 7-9 Nisan 2019 tarihleri arasında Barselona'da gerçekleştirildi. Yılda iki kez düzenlenen organizasyon son olarak 2018 Eylül'de İstanbul’da gerçekleştirilmiş ve konferansa 52 ülkeden katılım olmuştu.



Organizasyonun tüm sektörün buluşma noktası olduğunu belirten Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Aslan, toplam 52 farklı ülkeden 400'den fazla katılımcının ve 60'dan fazla üreticinin Barselona'da bir araya geldiğini söyledi. Üretici firma temsilcilerinin toplam sayısının 130'a ulaştığını kaydeden Aslan, ayrıca 40 farklı hammadde tedarikçisi firmadan 70 temsilcinin de organizasyonda yer aldığını ifade etti.





IREPAS’TA TÜRKLER ÇOK ETKİLİ



IREPAS'ın 1983 yılında İspanyol ve Brezilyalı üreticiler tarafından kurulduğunu söyleyen Aslan, uzun çelik ürünleri ve hurda piyasaları açısından dünyanın en önemli ve bir numaralı etkinliği haline geldiğini kaydetti. İlk başta inşaat çeliği piyasalarında görüş alışverişi için kendi aralarında toplanmaya başladıklarını anlatan Aslan, "Sonra genişliyor ve filmaşin de dâhil ediliyor. 2005 yılından sonra hızla büyümeye başladı. Hurda tedarikçileri, profil üreticileri, finansman, denizcilik sektörleri derken bugünkü halini aldı." dedi.

Uzun ürün ihracatında önemli bir konumda olan Türkiye’nin IREPAS'ta çok etkili bir ülke olduğunu ve ikinci kez Türk başkan tarafından yönetildiğini ifade eden Aslan, şu anki mevcut başkanın Murat Cebecioğlu olduğunu kaydetti.

1 MİLYAR DOLARLIK ALIM SATIM

Konferans boyunca çok önemli görüş alışverişlerinin yapıldığını ve iş bağlantılarının kurulduğunu anlatan Aslan, kendilerinin de ÇİB olarak 12 firma ve 19 katılımcı ile ticaret heyeti düzenleyerek organizasyonda yer aldıklarını belirtti. Çelik ihracatçılarına yeni kapılar açmak için çalıştıklarını ve bu tip organizasyonların bu hedef için önemli fırsatlar sunduğunu kaydeden Aslan, "Bu tür organizasyonlarda hem hammadde hem de nihai mamul bazında toplamda 1 milyar dolarlık iş yapıldığını tahmin ediyoruz. Türk firmalarının dâhil olduğu alım satımın ise bunun yarısı olduğunu düşünüyoruz. Dünyanın her tarafından temsilciler geliyor ve bizim için bir B2B faaliyetine dönüşüyor. Şimdi burada kimse kimseye ne alıp sattığını söylemiyor ama herkes ülkesine döndükten 2-3 gün sonra satışlar duyuluyor." dedi.

İHRACATTA YÜKSEK FİYAT İÇİN İÇ PİYASA ÖNEMLİ

Sektörde iç ve dış piyasada biraz hareketlilik başladığını söyleyen Aslan, ilk üç aya göre talepte yüzde 10-15 artış görüldüğünü kaydetti. İhracatta özellikle uzun üründe yaşanan sıkıntının devam ettiğini belirten Aslan, şunları söyledi:

"2019 yılının Ocak-Mart döneminde miktar bazında çelik ihracatımız yüzde 16,7 artışla 5,7 milyon tona yükselirken, değer bazındaki ihracatımız ise yüzde 4,6 artışla 3,7 milyar dolara ulaştı. Bu artışa rağmen söz konusu dönemde ihracatımız fiyat bazında düştü. İç piyasadaki daralmadan dolayı firmalar ihracat yapmak istedi. Arzda fazlalık olunca bu sefer fiyatlarda bir düşüş yaşandı. Çelikte iç piyasa hareketli olursa dış piyasa için de iyi oluyor. Çünkü o zaman firmalar iç piyasa fiyatlarıyla satmak istiyor. Onlar da kabul ederse satıyorlar, kabul etmezlerse iç piyasaya veriyorlar.”

İhracat hedefinin iç piyasadaki daralmadan dolayı miktar bazında tutabileceğini belirten Aslan, "Ben sene başında düşer diye bekliyordum ama beni yanılttı. Fakat değer bazında bakarsak geçen seneyi yakalayamayabiliriz." diye konuştu.

RAKİBİMİZ UZAKDOĞU DEĞİL YAKIN ÜLKELER

Konuşmasında Çin konusuna da dikkat çeken Aslan, devletin verdiği yatırım kararlarının iç piyasayı canlandırdığını ve Çin'in ihracat tonajını düşürdüğünü kaydetti. Çin'in geçen sene 65 milyon ton ihracata karşılık 850 milyon ton iç piyasa satışının olduğunu vurgulayan Aslan, "Devlet orada yeni teşvikler açıkladı. Örneğin eskiden Çin’de bir vatandaş ikinci evi alırken banka kredi vermiyordu, şimdi ikinci eve de kredi vermeye başladı. Kendi içlerinde çok ciddi teşvik ve yatırımlar var. Bizim rakiplerimiz burada; Hindistan, Katar, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri..." ifadelerini kullandı.







