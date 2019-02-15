Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer'den duygulandıran paylaşım

İş adamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve arkadaşlarını Dubai'den İstanbul'a getiren uçak geçtiğimiz yıl İran'da düşmüştü. Kazada 3'ü mürettebat 11 kişi hayatını kaybetmişti. Ailesi, dostları ve 14 Nisan’da evleneceği Murat Gezer, yaşadıkları büyük acıyla kahrolmuştu. Murat Gezer'den nişanlısı Mina Başaran ile ilgili sosyal medya hesabından duygulandıran bir paylaşım geldi