Minarenin külahını yıkan rüzgar leylek yuvasını dağıtamadı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 8 Haziran akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar, sağanak ve dolu nedeniyle bağ ve tarlalar hasar gördü.

9 mahallede etkili olan hava olayının verdiği hasarın tespiti için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Bu mahallelerden biri olan Ilgınköy'de ise mahalle camisinin minaresinin ucundaki külah bölümü, şiddetli rüzgara dayanamayarak yıkıldı.

Caminin ana kubbesi üzerindeki leylek yuvası ise rüzgardan zarar görmedi.

Mahalle sakinleri, minarenin külahını uçuran rüzgarın, içinde yavruların da bulunduğu leylek yuvasına zarar vermemesinin şaşkınlığını ve sevincini yaşıyor.