Mine Tugay'dan şöhret itirafı
Ünlü oyuncu Mine Tugay, takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Tugay, şöhretin hayatındaki en büyük değişimin, insanları fark edilmeden gözlemleyememek olduğunu söyledi
Giriş: 02 Haziran 2026 - 17:07 Güncelleme:
Mine Tugay, sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtladı. Tugay, "Ünlü olmadan önce ve sonra hayatınızda en çok ne değişti?" sorusu üzerine, şöhretin getirdiği durumu "gözlemcinin gözlemlenene dönüşmesi" olarak tanımladı.
47 yaşındaki oyuncu, ünün en zor yanının tanınmak olmadığını belirterek, "Anonim kalabilme ve insanları doğal hâlleriyle gözlemleyebilme imkânını kaybetmek... Oyunculuğu besleyen merak duygusu sürse de artık sen o gözlemin konusu hâline geliyorsun" ifadelerini kullandı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ