Ağrı'da kaybolan Leyla Aydemir köyde ölü bulunduAğrı'da, ailesiyle bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir, köyde ölü bulundu.AĞRI (AA) - Ağrı'da, ailesiyle bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir, köyde ölü bulundu.

Kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin, bayramın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan kızları Leyla'yı arama çalışmalarının 18. gününde acı haber geldi.Arama çalışmaları sonucu Bezirhan köyünde minik Leyla'nın cansız bedenine ulaşıldı.Olay yerinde yetkililerin incelemeleri devam ediyor.Minik Leyla'yı arama çalışmalarına, Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezinden (JAKEM) getirilen kadavra ve ceset arama köpekleri, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına (JAK) bağlı 10 kişilik arama kurtarma ekibi, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 11 kişiden oluşan özel ekip, Van ve Ağrı AFAD ekipleri, UMKE, 112 Acil Sağlık ve Türk Kızılayı görevlileri ve Batman'dan gelen 5 gönüllü avcı katılmıştı.

Ağrı Valisi Süleyman Elban'ın açıklaması

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili basın açıklaması düzenledi.Ağrı Valisi Süleyman Elban: "Ağrı'da kaybolduktan sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir ile ilgili herhangi bir istismar ya da tecavüz emaresi yok."Ağrı Valisi Süleyman Elban, 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölüm nedeniyle ilgili soru üzerine, "8-10 gün aç bırakıldığı için ölmüş." dedi.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığından Leyla Aydemir açıklaması

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı, Leyla Aydemir'in ölüm olayı ile ilgili 5 kişinin gözaltına alındığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılı tarafından yapılan açıklamada, “Ağrı ili Bezirhane köyünde kaybolan 2015 doğumlu Leyla Aydemir'in ölüm olayı ile ilgili olarak bazı basın yayın organlarında 5 şahsın gözaltına alındığı yönünde haberler yapılmış ise de, söz konusu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yine bazı basın ve yayın organlarında konuyla ilgili asılsız başka haberlerin de yapıldığı görülmektedir. Kamuoyunun doğru aydınlatılması ve bilgi kirliliğinin önlenmesi bakımından gerek gözaltına alınan şahıslar ve gerekse de diğer adli işlemlere ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılan basın açıklamaları haricinde basın yayın organlarında çıkan haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir. Kamuoyunun haber alma hakkı çerçevesinde soruşturma sürecinde basın açıklamalarının Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılacağı, soruşturmanın selameti bakımından soruşturmanın gizliliği ilkesine riayet edilmesi önem arz etmektedir. Konuyla ilgili soruşturmanın hassasiyetle yürütüldüğü hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

LEYLA AYDEMİR'İN KATİLİ BULUNDU MU?

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili "kaçırılma şüphesi var mı?" şeklindeki soru üzerine "kaçırılma" yanıtını verdi.

Ağrı Valisi Süleyman Elban: "(Leyla Aydemir'in ölü bulunması) Yapılan otopsi ve değerlendirmeler neticesinde yavrumuzun kaybolduktan sonra 8-10 gün içinde ölmüş olduğu sonucuna varıldı ve bu ölüm hadisesinden bulunduğu güne kadar beklediği bir yerden ve dün bulunduğu tarihten 2-3 gün evvel o derede suyun içine bırakılmış olduğu yönünde otopsi raporunda tespitler mevcut. (4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölü bulunması) Olayla ilgili gözaltına alınanlar var, bazı bulgular da var. Çalışmalar titizlikle devam ediyor." dedi.

AĞRI LEYLA'NIN ACILI BABASI: CANİ KİMSE BULSUNLAR, İDAMI HAK ETTİ

AĞRI'nın Bezirhane köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in acılı babası Nihat Aydemir, kızının aç olduğunu bildiği için günlerce yemek yiyemediğini söyledi, "Cani kimse bulsunlar, idamı hak etti" dedi. Süreç boyunca herkesin yanında olduğunu söyleyen Aydemir, "Tüm Türkiye'ye sesleniyorum, Allah hepinizden razı olsun" dedi.

Ağrı kent merkezinde yaşayan Şükran- Nihat Aydemir çiftinin 3'ü erkek, 7 çocuğundan 6'ncısı olan Leyla, Ramazan Bayramı'nın ilk günü merkeze 15 kilometre uzaklıktaki 300 nüfuslu Bezirhane köyüne gitti. Aile, yakınlarıyla bayramlaştıktan sonra Nihat Aydemir'in babasının evine geldi. Aydemir çifti içeri girerken, Leyla, kapı önünde oynamaya başladı. Yaklaşık 15 dakika sonra dışarı çıkan çift, kızlarını bulamadı. Günlerce AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekipleri tarafından kadavra arama köpekleriyle aranan Leyla'nın 18 gün sonra cansız bedeni bulundu. Köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiinde yüz üstü su içerisine atılan Leyla Aydemir'in açlıktan öldüğü belirlendi. Üzerinde sadece 'nazar boncuklu' kolyesi kalan minik Leyla, dün kent merkezinde gözyaşları ve Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi.