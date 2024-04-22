Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Minik Poyraz, Atatürk büstünü ıslak mendille sildi

        Minik Poyraz, Atatürk büstünü ıslak mendille sildi

        Diyarbakır'da bir çocuğun hastane bahçesinde Atatürk büstünü ıslak mendille sildiği anlar sosyal medyada gündem oldu. Atatürk sevgisiyle izleyenleri duygulandıran çocuğun Diyarbakır'da yaşayan 8 yaşındaki Poyraz Kaçmaz olduğu öğrenildi. Motosikletli Yunus timleri de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi, minik Poyraz'a Atatürk posteri ve polis şapkası hediye edip, motosikletle tur attırdı. Minik Poyraz, "Öncelikle Ata'ma çok teşekkür ederim. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bize verdi ve Meclisi 23 Nisan'da açtı. Polisler bana hediyeler verdi. En sevdiğim hediyelerden bir tanesi Atatürk posteriydi. Yaşıtlarımın 23 Nisan Bayramı kutlu olsun" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 10:39 Güncelleme: 22.04.2024 - 11:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Diyarbakır'da yaşayan Poyraz Kaçmaz, ailesi ile birlikte 17 Şubat'ta Yenişehir ilçesinde bulunan Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne gitti.

        2

        Anne ve babası acil servise muayeneye giderken, Poyraz ise bahçeye çıktı.

        3

        Otomobilden ıslak mendil alan 8 yaşındaki Poyraz Kaçmaz, önce Atatürk büstünü, ardından da iki yanındaki Ulu Önder'in sözleri olan "Vatan Bir Bütündür Parçalanamaz" ve "Ne Mutlu Türküm Diyene" yazılarını sildi.

        O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        4

        O görüntülerle gündem olan Poyraz Kaçmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli Yunus timleri ile aynı hastanenin bahçesinde buluştu.

        5

        Yunus polisleri, Kaçmaz'a Atatürk posteri ve polis şapkası hediye etti.

        6

        Şapkayı takan Kaçmaz, büste selam verip daha sonra Yunus timleriyle motosiklete binerek tur attı.

        7

        "ATA'MA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

        DHA'ya konuşan Poyraz Kaçmaz, çok mutlu olduğunu belirterek, "Atatürk büstünün kirli olduğunu gördüm. Onu içimden gelerek sildim. Ona olan saygımdan dolayı yaptım. Öncelikle Ata'ma çok teşekkür ederim. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bize verdi ve Meclisi 23 Nisan'da açtı. Polisler bana hediyeler verdi. En sevdiğim hediyelerden bir tanesi Atatürk posteriydi. Yaşıtlarımın 23 Nisan Bayramı kutlu olsun" dedi.

        8
        9
        10
        11
        12
        13
        #Atatürk büstü
        #Diyarbakır
        #23 Nisan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Silahlı kavganın ortasında kalan Ada öldü!
        Silahlı kavganın ortasında kalan Ada öldü!
        Alev topuna döndü! Can kayıpları var!
        Alev topuna döndü! Can kayıpları var!
        İstanbul'da cadde ortasında silahlı çatışma!
        İstanbul'da cadde ortasında silahlı çatışma!
        Patiswiss ürününündeki ‘küflü’ tartışma
        Patiswiss ürününündeki ‘küflü’ tartışma
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İstanbul'da panik anları! Temel kazısında yol çöktü
        İstanbul'da panik anları! Temel kazısında yol çöktü
        "Hagi, Alex gibi olacak"
        "Hagi, Alex gibi olacak"
        Satılan 10 otomobilden 7'si ithal
        Satılan 10 otomobilden 7'si ithal
        Rekor tazminat davası
        Rekor tazminat davası
        Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş ölü bulundu!
        Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş ölü bulundu!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Columbia Üniversitesinde Gazze protestoları
        Columbia Üniversitesinde Gazze protestoları
        Cem Yılmaz isyan etti
        Cem Yılmaz isyan etti
        Depremzedeler Yargıtay'ı beklesin
        Depremzedeler Yargıtay'ı beklesin
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        'Yeni yatırım gelmesi için ÖTV düşürülmeli'
        'Yeni yatırım gelmesi için ÖTV düşürülmeli'
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        Firari hükümlü eşini ve iki çocuğunu rehin aldı
        Firari hükümlü eşini ve iki çocuğunu rehin aldı
        İntikam için defalarca yemek sipariş etti
        İntikam için defalarca yemek sipariş etti
        Bizim de Dormen'imiz var
        Bizim de Dormen'imiz var