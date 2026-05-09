        Minnesota Timberwolves: 108 - San Antonio Spurs: 115 | MAÇ SONUCU

        Minnesota Timberwolves: 108 - San Antonio Spurs: 115 | MAÇ SONUCU

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs deplasmanda Minnesota Timberwolves'u 115-108 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.

        Giriş: 09 Mayıs 2026 - 17:42 Güncelleme:
        San Antonio Spurs seride 2-1 öne geçti!

        San Antonio Spurs, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) konuk olduğu Minnesota Timberwolves'u 115-108 yenerek seride 2-1 öne geçti.

        Batı Konferansı yarı final serisi üçüncü maçındaki galibiyette, Victor Wembanyama, 39 sayı, 15 ribauntla Spurs'a liderlik ederken De'Aaron Fox 17 sayı, Stephon Castle ise 13 sayı ve 12 asist üretti.

        Spurs, Timberwolves'a karşı evinde oynadığı ilk maçı kaybettikten sonra üst üste iki galibiyet alarak seride öne geçti.

        Maçı kaybeden Timberwolves'ta ise Anthony Edwards 32 sayı ve 14 ribaunt, Naz Reid ise 18 sayı ve 9 ribaunt ile oynadı.

        Serinin 4. maçı da Minneapolis'te oynanacak.

        KNİCKS SERİDE 3-0 ÖNE GEÇTİ

        Doğu Konferansı yarı final serisinde Philadelphia 76ers'ı deplasmanda 108-94 yenen New York Knicks, seride 3-0 üstünlük sağladı.

        Knicks'te Jalen Brunson'ın 33 sayıyla en skorer isim olurken, Mikal Bridges de 23 sayı attı.

        76ers'ta ise Kelly Oubre, 22 sayı ile oynarken milli basketbolcu Adem Bona, 1 dakika 38 saniye süre aldığı karşılaşmada sayı katkısı veremedi.

        Serinin 4. maçı da Philadelphia'da oynanacak.

