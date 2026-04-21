        Haberler Spor Basketbol NBA Minnesota Timberwolves, Denver Nuggets karşısında seriyi eşitledi!

        Minnesota Timberwolves, Denver Nuggets karşısında seriyi eşitledi!

        NBA'de Minnesota Timberwolves, play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Denver Nuggets'ı deplasmanda 119-114 mağlup ederek seriyi 1-1'e getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Nisan 2026 - 10:20 Güncelleme:
        Timberwolves seriyi eşitledi!

        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk turunda Minnesota Timberwolves, Denver Nuggets'ı 119-114 yenerek seride 1-1 eşitlik sağladı.

        Batı Konferansı play-off ilk tur ikinci maçında Timberwolves deplasmanda Nuggets'ı 5 farkla mağlup ederek seride durumu eşitledi.

        Timberwolves'ta Anthony Edwards 30 sayı, Julius Randle 24 sayı ile galibiyete katkı verdi.

        Nuggets'ta Jamal Murray 30 sayı, Nikola Jokic ise 24 sayı, 15 ribaunt ve 8 asist kaydetti.

        CAVALIERS, RAPTORS KARŞISINDA 2-0 ÖNDE

        Cleveland Cavaliers konuk ettiği Toronto Raptors'ı 115-105 yenerek Doğu Konferansı ilk tur serisinde 2-0 öne geçti.

        Cavaliers'ta Donovan Mitchell 30 sayı, James Harden 28 sayı, Evan Mobley ise 25 sayı kaydetti.

        Raptors'ta Scottie Barnes'ın 26 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

