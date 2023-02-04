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Minnesota Timberwolves-Orlando Magic maçında büyük kavga çıktı!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Minnesota Timberwolves ile Orlando Magic arasında oynanan maçta kavga çıkarken, 5 oyuncu oyundan atıldı. Öte yandan Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, 117-111 kaybettikleri Toronto Raptors maçında 21 sayı attı.

Minnesota Timberwolves-Orlando Magic maçında büyük kavga çıktı!
AA

NBA'e 8 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konfeansı'nda play-in potasına girmeye çalışan Raptors, ligin son sırasındaki Rockets'ı mağlup etti.

Misafir Raptors'ta Fred VanVleet 32 sayı, 5 ribaunt, Gary Trent 29 sayı ve Pascal Siakam 23 sayı, 6 ribaunt üretti.

Rockets cephesinde Eric Gordon 28 sayı, 5 asist, Alperen Şengün 21 sayı, 4 ribaunt, 4 asist, 2 top çalma ve Kenyon Martin 20 sayı, 6 ribauntla oynadı.

Suns, NBA lideri Celtics'i devirdi

Art arda yaşanan sakatlıklar sonrası Batı Konferansı'ndaki zirve yarışından kopan Phoenix Suns, lig lideri Boston Celtics'e konuk olduğu maçı 106-94 kazandı.

Suns'ın skor yükünü 25 sayı kaydeden Mikal Bridges çekti. Dario Saric 14 sayı, 13 ribaunt, Deandre Ayton da 14 sayı, 10 ribaunt, 5 asistle "double double" yaptı.

Celtics'te Jaylen Brown'ın 27 sayı, 8 ribaunt, 3 top çalma ve Jayson Tatum'ın 20 sayı, 6 ribaunt, 5 asistlik performansı galibiyete yetmedi.

Timberwolves-Magic maçında kavga çıktı

Orlando Magic'in 127-120 galip ayrıldığı Minnesota Timberwolves deplasmanında yaşanan olaylar karşılaşmanın önüne geçti.

Üçüncü çeyreğin sonuna doğru Timberwolves'tan Austin Rivers ile Magic'ten Mo Bamba arasında başlayan tartışma, kavgaya döndü ve saha bir anda karıştı.

Olayın yatışmasının ardından Timberwolves'tan Rivers, Jaden McDaniels, Taurean Prince, Magic'ten ise Bamba ve Jalen Suggs oyundan atıldı.

Sonuçlar

Detroit Pistons-Charlotte Hornets: 118-112

Indiana Pacers-Sacramento Kings: 107-104

Washington Wizards-Portland Trail Blazers: 116-124

Boston Celtics-Phoenix Suns: 94-106

Minnesota Timberwolves-Orlando Magic: 120-127

Houston Rockets-Toronto Raptors: 111-117

San Antonio Spurs-Philadelphia 76ers: 125-137

Utah Jazz-Atlanta Hawks: 108-115

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