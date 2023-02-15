Miraç Kandili mesajları ve sözleri gündemdeki yerini aldı. Üç Aylar'ın ikinci kandili olan Miraç Kandili bu yıl 17 Şubat Cuma günü idrak edilecek. Hz. Muhammed'in göğe yükseldiği ve Allah'ın huzuruna çıktığı gün olarak kabul edilen Miraç Kandili gecesi İslam alemi tarafından ibadetle geçirilecek. Bu mübarek günde sevdiklerini mutlu etmek isteyenler; en güzel, özel, anlamlı, kısa, uzun, dualı ve resimli Miraç Kandili mesajlarını araştırıyor. İşte, 2023 Resimli Miraç Kandili mesajları ve sözleri çeşitleri...