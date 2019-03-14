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Miraç Kandili ne zaman sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Regaip Kandili'nin idrak edilmesinin ardından üç ayların başlangıcı da ilan edilmiş oldu. Böylelikle ikinci kandil Miraç Kandili için de sayılı günler kaldı. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sayfasında yayımladığı dini takviminde kandil günlerinin tarihleri de yer aldı.
MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?
Miraç Kandili 2 Nisan Salı 2019 günü idrak edilecek. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in göğe yükseldiği mübarek gün Müslüman vatandaşlar cami ve mescitlere akın edecek.
MİRAÇ NEDİR?
İslam inancında, Peygamber Muhammed'in göğe yükselmesi hadisesi. Aslen "yükseğe çıkma" anlamına gelen söz, Arapça uruc (merdiven) kökünden gelir.
"Yolculuk yapmak" anlamındaki fiilin türevi olan ve "gece yolculuğu" anlamında kullanılan İsra, dini terminolojide Muhammed’in geceleyin Mekke’deki Mescid-i Haram’dan Burak adı verilen binek üzerinde Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürülmesini, Miraç ise göğe yükselmesini ifade eder. Dolayısıyla İsra ve Miraç olarak da anılır.
Miraç Kuran'da geçiyor mu? Kuran'da Miraç'tan bahseden ayetler Necm suresinde 13-18. ayetlerde geçer: Bununla birlikte surenin baştan itibaren ele alınması ifadelerin Muhammed'in göğe yükselmesi ile bağlantılı anlatımlar olarak algılanmasını güçleştirmektedir.
MİRAÇ KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?
Dini kaynaklara göre Miraç Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, Receb ayının 27. günü olan Miraç Kandili'nde müminler bu günün gündüzünde oruç tutmuş, gecesini çeşitli ibadetler ve dua ile geçirmiştir. Miraç gecesine özel ibadet bulunmamaktadır. Fakat bu mübarek gecenin gündüzünde oruçlu olmanın, Allah katında çok kıymetli olduğu çeşitli İslam alimleri tarafından söylenmektedir.
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