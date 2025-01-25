Miraç nedir, ne demektir? Miraç Kandili anlamı ve önemi nedir?
İslam dünyası için büyük önem taşıyan Miraç Kandili için bekleyiş başladı. Recep ayının 27. gecesine denk gelen Miraç Kandili, bu yıl 26 Ocak Pazar günü idrak edilecek. Kandil gecesi öncesinde, "Miraç nedir? Miraç gecesi ne oldu, anlamı ve önemi nedir?" soruları gündemdeki yerini aldı. Miraç Kandili İslam dininde, İslam peygamberi Hz. Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği (miraç) olayını ifade eder. İşte Mİraç Kandili'nin anlamı ve önemine ilişkin tüm detaylar...
Miraç Kandili için geri sayım başladı. İslam dünyası ibadetlerle dolu bu geceyi, Kur'an-ı Kerim tilavetleri, tesbih namazları ve dualarla geçiyor. Din âlimleri, Miraç Kandili'nin hikmetine vurgu yaparak, “Bu gece, Allah'a yakınlaşma, hataları gözden geçirme ve bağışlanma dileme" fırsatı olarak nitelendirmektedir. Peki, Miraç nedir, ne demek? Miraç gecesi ne oldu, anlamı ve önemi nedir? İşte Miraç Kandili faziletleri...
2025 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı kandil takvimini açıkladı ve Miraç Kandili tarihi belli oldu. Buna göre; Miraç Kandili 26 Ocak Pazar günü idrak edilecek.
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MİRAÇ KANDİL'İ NEDİR?
Miraç, İslam dininde ve mitolojik anlatımlarında, Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir. Rivayetler; İslam dini peygamberi Hz. Muhammed'in kalbinin temizlenmesi, Burak ve Cebrail eşliğinde Mescid-i Aksa'ya gidiş (isra), Burak'ı bağlayıp peygamberlere namaz kıldırma, muallak taşından göğe yükselme, Allah ile konuşmalar, gök katlarında diğer peygamberler ile diyaloglar, cennet ve cehennemi görme ve geri dönme gibi bölümlerden oluşur.
MİRAÇ NE DEMEK?
"Kendisiyle yukarı çıkılan şey, merdiven" anlamına gelen kelime, Türkçeye "yükseğe çıkma" şeklinde çevrilir ve uruc (yükselme) kökünden gelir. İsra, Arapçada gece yolculuğuna verilen isimdir. Hz. Muhammed’in geceleyin Mescid-i Haram’dan Burak adı verilen binek üzerinde Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürülmesini ifade eder. Birlikte isra ve miraç olarak anılır.
MİRAÇ KANDİL'İNİN İSLAMİYET İÇİN ÖNEMİ NEDİR?
İslam’ın ilk zamanlarında dinin oruç, zekât, şehitlik ve hac gibi belli kuralları, prensipleri tam olarak belirlenmemişti. Gece namazları rağbet görmekle birlikte, ibadet kuralları da açık ve seçik olarak belirlenmemişti. Rivayete göre İsra ve Miraç bu konudaki belirlenmeleri sağlamış olaylardır. Buna göre miraçta;
Hz. Muhammed, Miraç sırasında namaz vakitlerinin beş vakit olarak düzenlenmesi gerektiğini öğrenmiş ve Miraç'tan sonra bu buyruğu Müslümanlara bildirmiştir. Hadis kaynaklarına göre Miraç'ta önce 50 vakit olarak bildirilen namaz, Peygamber Musa'nın bunun insanlara ağır geleceği şeklindeki ikazları üzerine Hz. Muhammed'in birkaç kere geri dönüp Allah'tan namazı hafifletmesini dilemesinin ardından beş vakte indirilmiştir.
Şirk koşmayan herkesin cennete gireceği müjdesi verilmiştir.