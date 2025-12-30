Habertürk
        Miralem Pijanic, futbola veda etti - Futbol Haberleri

        Miralem Pijanic, futbola veda etti

        Bir dönem Beşiktaş'ta top koşturan 35 yaşındaki Boşnak oyuncu, futbolculuk kariyerini noktaladı.

        Giriş: 30.12.2025 - 20:54
        Miralem Pijanic, futbola veda etti!
        Beşiktaş'ın eski orta saha oyuncularından Miralem Pjanic, futbolu bırakma kararı aldı.

        Tuttosport'a konuşan Boşnak yıldız, artık ailesine vakit ayırdığını ve futbolu bıraktığını açıkladı.

        TOPLAM 9 KUPA

        Kariyerinde Juventus, Barcelona ve Roma gibi önemli kulüplerde forma giyen Pjanic, kariyerinde toplam 9 kupa kazandı.

        BEŞİKTAŞ'TA DA KUPA KAZANDI

        Boşnak yıldız, Beşiktaş ile Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşamıştı. Pjanic, son olarak Rus ekibi CSKA Moskova formasını giymişti.

        Kariyerinde toplam 666 resmi maça çıkan efsane orta saha, 77 gol ve 132 asist kaydetti. Pjanic'in kariyerinde transfer olduğu kulüpler, yıldız isim için toplamda 110 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

