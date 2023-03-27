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Miray Daner ile Oğulcan Engin barıştı

Geçtiğimiz haftalarda ayrılık kararı alan Miray Daner ile Oğulcan Engin aralarında buzları eritti

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  • Miray Daner ile Oğulcan Engin barıştı - O mesajı affetti...

    Oyuncu Miray Daner, bir süredir Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşıyor. Çift, geçtiğimiz haftalarda ilişkilerinde kriz yaşadı.
  • Miray Daner ile Oğulcan Engin barıştı - O mesajı affetti...

    İddiaya göre; Oğulcan Engin, Miray Daner'in iki yıl önceki flörtüyle tekrar mesajlaşmasını yakalayıp ilişkiyi bitirmişti.
  • Miray Daner ile Oğulcan Engin barıştı - O mesajı affetti...

    Ancak çift aralarındaki buzları eritti. İlişkilerine yeniden şans veren ikiliden yeni fotoğraf geldi.
  • Miray Daner ile Oğulcan Engin barıştı - O mesajı affetti...

    Daner ve Engin, yayınladıkları bu fotoğraf ile 'barıştık' mesajı verdi.

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