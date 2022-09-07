Mircea Lucescu: "Fenerbahçe’nin atmosferinden etkilenmiyoruz"

UEFA Avrupa Ligi B grubu ilk hafta maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Dinamo Kiev’de teknik direktör Mircea Lucescu, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi’nde oynadıkları son müsabakadan etkilenmediklerinin altını çizen Mircea Lucescu, "Oyuncularımız profesyonel. Etkilenmiyoruz. Burada önemli seviyede maç oynamak için geldik. Futbol açısından geçen maç çok güzel atmosferde geçti" şeklinde konuştu.

"JESUS'UN SİSTEMİNİN ÇOK DEĞİŞTİĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Fenerbahçe’nin oyun planını çok fazla değişmeyeceğini dile getiren Lucescu, “Jesus’un sistem olarak çok değiştiğini düşünmüyorum. Sonuçta orta sahadan bir oyuncuyu defansa çekip 3’lü hat oluşturuyor. Yeni gelen iyi oyuncular oldu Batshuayi gibi. 29-30 yaşlarında yeni oyuncular geldi” açıklamasını yaptı.

"İYİ BİR MAÇ OYNAMAK İÇİN GELDİK"

Daha önce ‘görevi bırakabilirim’ şeklinde yaptığı açıklamanın sorulması üzerine Mircea Lucescu, “O açıklamaları yaparken biraz duygusaldım. Zor zamanlar geçiriyoruz. Kiev’den gelirken 11 saat otobüs yolculuğu yaparak geldik. İyi bir maç oynamak için geldik” yanıtını verdi.

"LİGDE NEGATİF BİR SERİMİZ OLDU"

Deneyimli teknik direktör, ligdeki kötü gidişatlarına da değinerek, "Negatif serimiz oldu ligde. Yıllarca domine ettiğimiz ligdi. Oyuncular Ukrayna’da bile şehirden şehire giderken başlarına ne geleceğini bilmiyorlar. Ailelerini, çocuklarını düşünüyorlar. Avrupa ligi olduğu için en iyi oyunumuzu oynamaya çalışacağız” değerlendirmesini yaptı.

"FENERBAHÖE'NİN LİGDE ŞAMPİYON OLMASINI BEKLİYORUM"

Sarı-lacivertlilerin ligde şampiyon olacağını tahmin ettiğini aktaran Lucescu, “Fenerbahçe çok iyi takım kurdu. Bu dönemde iyi çalıştılar. Hem tecrübeli hem yüksek seviyelerde futbolcuları var. Başkan Ali Koç, çok iyi bir hoca getirdi. Türkiye liginde 1. olmasını bekliyorum" diye konuştu.

"ALABİLDİĞİMİZİ ALMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Gruptaki ilk maçı kazanmak istediklerini söyleyen Lucescu açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Maçı oynayacağız göreceğiz. Kimse oynamadan ‘kazanacağız’ diyemez. Oynayıp göreceğiz. Sonuçta Fenerbahçe de ilk maçını kazanmak için istekli olacak. Biz de istiyoruz. Eleme maçı değil grup maçı. Alabildiğimizi almaya çalışacağız. Neticesi Aralık ayında belli olacak."