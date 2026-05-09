Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Mirel Radoi: Sonucun adil olmadığını düşünüyorum

        Mirel Radoi: Sonucun adil olmadığını düşünüyorum

        Gaziantep FK Teknik Direktörü Mirel Radoi, Göztepe maçının ardından, "Bizden daha fazla korner ve duran top kullansalar da alınan sonucun sahadaki oyuna göre adil olmadığını düşünüyorum" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09 Mayıs 2026 - 23:29 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Sonucun adil olmadığını düşünüyorum"

        Trendyol Süper Lig'in 33. hafta maçında Gaziantep FK, deplasmanda Göztepe’ye 2-1 mağlup oldu.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Gaziantep FK Teknik Direktörü Mirel Radoi, açıklamalarda bulundu.

        "MAÇA GENEL ANLAMDA KÖTÜ BAŞLADIK"

        Maçın bekledikleri gibi oldukça zorlu geçtiğini ve bireysel hataların mağlubiyette etkili olduğunu belirten Gaziantep FK Teknik Direktörü Mirel Rodoi, "Bizim açımızdan kolay bir karşılaşma olmadı. Maça genel anlamda kötü başladık. Atılan bir pasın ardından bireysel hatamızdan kaynaklanan bir gol yedik. Sonrasında eşitliği yakalayarak oyunda dengeyi kurmayı başardık. Ancak rakibimizin sahanın hemen her bölgesinde adam adama bir oyun sergileyeceğinin bilincindeydik ve bu durum maçı bizim adımıza daha da zorlaştırdı. Erken yediğimiz golden sonra, baskı altında olmadığımız ve rakibin müdahalesinin dahi bulunmadığı alanlarda çok fazla basit top kaybı yaşadık. Neticesinde de mağlubiyet kaçınılmaz oldu" ifadelerini kullandı.

        "SONUCUN ADİL OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

        Kariyerinde ilk defa üst üste üç mağlubiyet aldığını ve girdikleri çok sayıdaki pozisyonu değerlendiremediklerini vurgulayan Teknik Direktör Rodoi, "Soyunma odasında takımla yaptığımız görüşmede, neleri doğru yapmamız gerektiğini detaylıca konuştuk. Bizden daha fazla korner ve duran top kullansalar da alınan sonucun sahadaki oyuna göre adil olmadığını düşünüyorum. Benim adıma zor bir süreç oluyor; zira kariyerimde ilk defa üst üste üç mağlubiyet alıyorum. Bu karşılaşmalarda toplam on altı gol pozisyonuna girmemize rağmen yalnızca bir gol üretebildik" dedi.

        "MÜSABAKAYA KENDİ HEDEFLERİMİZ DOĞRULTUSUNDA ODAKLANIYORUZ"

        Kendi taraftarları önünde oynayacakları bir sonraki müsabakada hedeflerine odaklanarak en iyi performanslarını sergilemek istediklerini belirten Rodoi, "Önümüzde, kendi taraftarımızın önünde oynayacağımız zorlu bir karşılaşma daha bulunuyor. Rakibimiz Konferans Ligi'ne katılma mücadelesi veren iddialı bir ekip; dolayısıyla oldukça çetin geçecek bir maç bizi bekliyor. Biz ise müsabakaya tamamen kendi hedeflerimiz doğrultusunda odaklanıyoruz. Sahaya yüksek standartlarımızı yansıtarak en iyi performansımızı sergilemek istiyoruz. Umuyorum ki bu karşılaşmada girdiğimiz pozisyonların büyük bir kısmını gole çevirmeyi başarırız" şeklinde konuştu.

        Futbolda mağlubiyetin olağan olduğunu ancak sahada mücadele edilmemesini asla kabul edemeyeceğini vurgulayan Rodoi, "Gelecek hafta oynanacak müsabaka hem bizim hem de futbolcularımız açısından büyük bir önem taşıyor. Bazı oyuncularımız belki de taraftarlarımızın önünde bu formayla son kez sahaya çıkacaklar. Futbolda mağlubiyeti her zaman kabullenebilirim; ancak bir yenilginin ardından hiçbir şey olmamış gibi davranılmasını, sahada mücadele etmeyen ve alınan sonuca üzülmeyen futbolcuları takımlarımda asla kabul edemem. Önümüzdeki maçta çok daha farklı bir reaksiyon ve sonuç bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 7 Mayıs 2026 (DSÖ'den Hantavirüs Açıklaması)

        MSB'den Yıldırımhan mesajı. CHP lideri Özgür Özel Saha 2026'da. TCG Meltem'den Lazkiye'ye ziyaret. Barış Anneleri'nden partilere ziyaret. İsrail ateşkese rağmen Beyrut'u vurdu. DSÖ'den Hantavirüs açıklaması. Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Süper Lig'de şampiyon Galatasaray!
        Süper Lig'de şampiyon Galatasaray!
        Galatasaray'dan tarihi dominasyon!
        Galatasaray'dan tarihi dominasyon!
        CANLI | Şampiyonluk özel yayını HT SPOR'da!
        CANLI | Şampiyonluk özel yayını HT SPOR'da!
        Bu gurur Dursun Özbek'in!
        Bu gurur Dursun Özbek'in!
        G.Saraylı oyuncuların şampiyonluk coşkusu!
        G.Saraylı oyuncuların şampiyonluk coşkusu!
        Ünlülerin şampiyonluk sevinci
        Ünlülerin şampiyonluk sevinci
        Damadını vuran kayınvalide alkışlarla karşılandı
        Damadını vuran kayınvalide alkışlarla karşılandı
        Macaristan'da Magyar resmen başbakan oldu
        Macaristan'da Magyar resmen başbakan oldu
        Bartın'daki davada 33 tutuklama
        Bartın'daki davada 33 tutuklama
        İran'ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı tespit edildi
        İran'ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı tespit edildi
        Kavga ettiği kardeşini öldürdü!
        Kavga ettiği kardeşini öldürdü!
        10 gün etkili olacak! Afrika üzerinden geliyor
        10 gün etkili olacak! Afrika üzerinden geliyor
        Özel'e re'sen soruşturma
        Özel'e re'sen soruşturma
        Mantar yedikten sonra fenalaşan hamile kadın ile karnındaki bebek öldü
        Mantar yedikten sonra fenalaşan hamile kadın ile karnındaki bebek öldü
        Uyku da yeme alışkanlıklarını şekillendiriyor
        Uyku da yeme alışkanlıklarını şekillendiriyor
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        Genç kadını sokakta katletti! Caniye en ağır ceza istendi
        Genç kadını sokakta katletti! Caniye en ağır ceza istendi
        Yerel seçimlerde Starmer'a şok
        Yerel seçimlerde Starmer'a şok
        Ölümsüz olmak için milyonlarca dolar harcıyor
        Ölümsüz olmak için milyonlarca dolar harcıyor
        "Karantinadayım"
        "Karantinadayım"