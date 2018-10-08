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"SÜRPRİZ OLDU"

- Kamp süresi boyunca birinci olacağınızı düşünüyor muydunuz?

Kendime her zaman güvendim. Dereceye gireceğimi düşünüyordum ama birincilik konusunda emin değildim. Benim için de sürpriz oldu. Kamp süresi herkes çok yoğun çalıştığı için ben dahil hiç kimse sonucu tahmin edemiyordu.