Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin: Birinci seçilmem sürpriz oldu
08.10.2018 - 08:40 | Güncelleme:
Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, açıklamalarda bulundu. Şahin, “Hayalim gerçekleşti. Dereceye gireceğimi düşünüyordum ama birincilik konusunda emin değildim. Benim için de sürpriz oldu” dedi
1
1|23
Şevval Şahin’in, burun estetiği olması ve Pakistanlı sevgilisi Syed Amir-Ali Kirmani Peerzada’yla yaşadığı aşk, Türkiye güzelliğinin önüne geçti. Eleştirileri kafasına takmadığını söyleyen model, Çin’de düzenlenecek Miss World yarışmasının hazırlıklarına başladı. Şahin, Cadde'den Sercan Kısmet'e konuştu.
2
2|23
- Miss Turkey güzeli olduğunuz anons edildiği an neler hissettiniz?
İnanılmaz bir duyguydu. Rüyada gibiydim, çok gururlandım. Küçüklükten bu yana hayalimdi ve gerçekleşti.
3
3|23
"SÜRPRİZ OLDU"
- Kamp süresi boyunca birinci olacağınızı düşünüyor muydunuz?
Kendime her zaman güvendim. Dereceye gireceğimi düşünüyordum ama birincilik konusunda emin değildim. Benim için de sürpriz oldu. Kamp süresi herkes çok yoğun çalıştığı için ben dahil hiç kimse sonucu tahmin edemiyordu.
4
4|23
- Türkiye güzeli olduktan sonra hayatınızda neler geçti?
İstanbul’daki hayatım daha çok yoğunlaştı. Ailem ve arkadaşlarımdan güzel tepkiler aldım ve bu beni daha da motive etti.
5
5|23
"TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL KIZI OLMAK GURUR VERİCİ"
- Türkiye’nin en güzel kızı olmak nasıl bir duygu?
Mutluluk ve gurur verici. Miss Turkey’de birinci seçilmem kendimi hâlâ bulutların üzerinde hissettiriyor. Bana bu olağanüstü duyguyu layık gören değerli jüri üyelerine teşekkür ediyorum.
6
6|23
- Siz jüri üyesi olsaydınız, hangi rakibinizin birinci olmasını isterdiniz?
Roda Irmak Kalkan’ı seçerdim. İçinin güzelliği dışına vurmuş. Duru güzellinin yanı sıra, eğitim ve kültürü nedeniyle birinci olmasını isterdim.
7
7|23
- Miss World yarışmasında ülkemizi temsil edeceksiniz, dünya güzeli olma iddianız var mı?
Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum. Bu yüzden tabii ki iddialıyım. Buraya kadar gelmişim, büyük bir başarı olan Miss World’ü neden kazanmayayım?
8
8|23
"ELEŞTİRİLERİ KAFAMA TAKMIYORUM"
- Burun estetiği yaptırmanız çok konuşuldu. Eleştirileri kafanıza takıyor musunuz?
Hayır, kendimle barışık olduğum için kafama takmıyorum. Konsantrasyonum kesinlikle yarışmaya odaklı... Olumsuz eleştirileri değiştiremeyeceğim için görmezden geliyorum.
9
9|23
- Sevgiliniz Pakistanlı Syed Amir-Ali Kirmani Peerzada, Türkiye güzeli olmanıza ne dedi?
Beni her şekilde destekledi. Kendisine teşekkür ediyorum.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.