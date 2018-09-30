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"TACIMIN ALINMASI GİBİ BİR ŞEY YOK"



"Tacımın alınması gibi bir şey yok" diyen Şevval Şahin, "Benim gideceğim 'Miss World'de bazı ülkelerden gelen kızların her yeri yapılı. Benim burnum hariç hiçbir yerim estetikli değil. 2018'deyiz... Güzellik anlayışı artık başka. Estetiksiz kadın çok nadir, bu normal bir şey. Kendini estetikle daha iyi hissediyorsan, o gerçek bir güzelliktir" dedi.