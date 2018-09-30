Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin: Hep kıskanılan bir kızdım
30.09.2018 - 17:32 | Güncelleme:
Estetik yaptırdığı için tacının elinden alınacağı iddialarıyla gündeme gelen Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, burun estetiği yaptırdığını söyleyerek, "Eleştiriler insanların kıskançlığından geliyor. Zaten hep kıskanılan bir kızdım. Türkiye güzeli seçilmek için sadece güzel olmak yetmiyor" dedi
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Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, Hürriyet'ten Hakan Gence'ye röportaj verdi.
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"ESTETİĞİMİ HİÇ SAKLAMADIM"
Şahin, verdiği röportajda, 17 yaşında estetik yaptırdığını söyleyerek, "Bunu hiç saklamadım, saklamam da... Hem sağlık sorunum vardı, nefes alamıyordum hem de görüntüsünü sevmiyordum" dedi.
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19 yaşındaki Şevval Şahin, "Yarışmaya girerken, sorun olabilir mi diye araştırdım, negatif bir şey görmedim. Saklamadım da, biri sorunca 'Estetik' dedim. Ama durup dururken kimseye 'Benim burnum estetik' diye söylemedim" açıklamasını yaptı.
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"TACIMIN ALINMASI GİBİ BİR ŞEY YOK"
"Tacımın alınması gibi bir şey yok" diyen Şevval Şahin, "Benim gideceğim 'Miss World'de bazı ülkelerden gelen kızların her yeri yapılı. Benim burnum hariç hiçbir yerim estetikli değil. 2018'deyiz... Güzellik anlayışı artık başka. Estetiksiz kadın çok nadir, bu normal bir şey. Kendini estetikle daha iyi hissediyorsan, o gerçek bir güzelliktir" dedi.
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"JÜRİ ÜYELERİ BENİM IŞIĞIMI GÖRDÜ"
"Türkiye güzeli seçilmek için sadece güzel olmak yetmiyor" açıklamasını yapan Şevval Şahin, "Jüri üyeleri benim ışığımı ve enerjimi gördü. 'Burun estetiği' deyip duruyorlar ama fiziğimi, yürüyüşümü, kültürümü unutuyorlar" ifadesini kullandı.
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Şevval Şahin, "Eleştiriler insanların kıskançlığından geliyor"diyerek şunları söyledi:
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"HEP KISKANILAN BİR KIZDIM"
"Zaten hep kıskanılan bir kızdım. Arkadaş çevrem tarafından da eleştirilirdim. Boyum hep çok uzundu, hep zayıftım, vücut ölçülerimi anormal bulurlardı"
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Sivaslı bir baba ve Azeri bir annenin kızı olan Şevval Şahin, altı yaşından beri Londra'da yaşıyor. Türkiye Güzeli, üniversitede moda pazarlama bölümünde okuyor.
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