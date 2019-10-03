'Alice başıma gelebilecek en güzel şey'

Miss Turkey 2019 yarışmasında finale kalarak birinci olan Simay Rasimoğlu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. YouTube'da canlı yayınlanan Miss Turkey güzellik yarışmasında jüri üyeleri ülkemizi Londra'da düzenlenecek Miss World 2019 yarışmasında temsil edecek.. Peki Peki, Miss Turkey birincisi Simay Rasimoğlu kimdir? İşte Simay Rasimoğlu'nun yaşı ve boyu...

SİMAY RASİMOĞLU KİMDİR?

Simay Rasimoğlu, Miss Turkey yarışmasında yüzlerce isim arasından finale kalmayı başardı. Finalde 20 güzel arasında mücadele edecek olan Simay Rasimoğlu, birçok kişinin araştırdığı isim olmaya başladı. Peki Miss Turkey birincisi Simay Rasimoğlu kimdir? İşte Simay Rasimoğlu'nun yaşı, boyu ve nereli...

Simay Rasimoğlu, Miss Turkey 2019 finalinde 1 numaradan yarıştı. 1.88 boyunda olan 22 yaşındaki Simay Rasimoğlu, Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Mimari Restorasyon Bölümü mezunudur.

Miss Turkey birincisi Simay Rasimoğlu, "Çok mutluyum. Çok gururluyum. Ülkemi dünyada temsil edeceğim için onurluyum" dedi.