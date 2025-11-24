Habertürk
Habertürk
        Haberler Magazin Miss Universe 2025’in sunucusu Steve Byrne: Her şey düzgün ve adil yapıldı - Magazin haberleri

        Miss Universe 2025’in sunucusu Steve Byrne: Her şey düzgün ve adil yapıldı

        Miss Universe 2025'in sunucusu Steve Byrne, kendisine yöneltilen 3 finalistin listesini yanlış okuyup okumadığı ya da kazananın adını yanlış söyleyip söylemediği iddialarına tepki göstererek, "Kesinlikle kendi kazananlarımı uydurmadım" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 20:08 Güncelleme: 24.11.2025 - 20:12
        "Her şey düzgün ve adil yapıldı"
        Miss Universe 2025, geçtiğimiz günlerde skandalların gölgesinde tamamlandı. Meksikalı Fatima Bosch’un birinciliği ve ülkemizden Ceren Arslan’ın dereceye girememesi, yarışmanın ardından ortaya atılan iddialarla birlikte şeffaflık tartışmalarını da gündeme taşıdı.

        Yarışma sırasında iki jüri üyesi görevden ayrılırken, bir diğer jüri üyesi Omar Harfouch, "şeffaflık eksikliği" gerekçesiyle istifa etmişti. Harfouch ayrıca, Miss Universe’ün sahibi Raúl Rocha’nın Meksika temsilcisine oy vermesi için baskı yaptığı iddiasını gündeme getirmişti.

        Meksika basını, Raul Rocha’nın şirketlerinin geçmiş yıllarda devlet petrol şirketi Pemex tarafından büyük ihaleler aldığını öne sürerek tartışmaları alevlendirdi.

        Finalin sunucusu Steve Byrne ise sosyal medya hesabından açıklama yaparak hakkındaki suçlamalara yanıt verdi. Byrne, kendisine yöneltilen "3 finalistin listesini yanlış okuyup okumadığı veya kazananın adını yanlış söyleyip söylemediği" iddialarını reddetti ve şunları söyledi;

        "Her şey düzgün ve adil yapıldı. Ancak bazı kişiler hâlâ jüri şeffaflığı ve iş ilişkileri üzerine soru soruyor. Hakkımda yapılan bazı yorumlara ve çılgın mesajlara değinmek istiyorum. Hayır, listeyi ters okumadım, geriye doğru da okumadım. Kesinlikle kendi kazananlarımı uydurmadım. Kriterlerin nasıl değerlendirildiğini bile bilmem. Eğer bir hatam olsaydı, yönetmen veya yarışma yetkilileri kulaklığımdan hemen müdahale ederdi. Miss Meksika’yı tebrik ederim; dürüst olacağım, özellikle beşli finalistler açıklanırken Fildişi Sahili güzeli kazanacak diye düşünmüştüm."

        Fildişi Sahili – Olivia Yacé

        #miss universe 2025
        #Ceren Arslan
        #fatima bosch
        #Steve Byrne
