        Haberler Dünya MİT Başkanı Kalın, Münih Güvenlik Konferansı'na katıldı | Dış Haberler

        MİT Başkanı Kalın, Münih Güvenlik Konferansı'na katıldı

        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın, 62. Münih Güvenlik Konferansı'na (MSC) katıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2026 - 18:25 Güncelleme: 14.02.2026 - 18:25
        MİT Başkanı Kalın, Münih Güvenlik Konferansı'na katıldı
        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Almanya'da düzenlenen 62. Münih Güvenlik Konferansı'na (MSC) katıldı.

        Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MSC'ye katılan Kalın, konferansta, ikili ve bölgesel konular, İran, Gazze, Suriye, Kuzey Afrika, istihbarat diplomasisi, terörle mücadele, yasa dışı göç, siber güvenlik konularında yabancı muhataplarıyla görüşmeler gerçekleştirdi.

        62. Münih Güvenlik Konferansı

        Savunma ve dış politika alanında dünyanın önde gelen platformlarından 62. Münih Güvenlik Konferansı ikinci gününde Münih’te devam ediyor.

        Konferansa katılan liderler ve üst düzey yetkililer, oturumlara katılıyor.

        Güvenlik ve küresel gelişmelerin ele alındığı konferans yarın sona erecek.

