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Haberler Gündem 3. Sayfa MİT yalanı cinsel istismar | 'MİT'e alacağız' yalanıyla istismarda sıcak gelişme!
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'MİT'e alacağız' yalanıyla istismarda sıcak gelişme!

Konya'da, lise öğrencisi 17 yaşındaki G.A.'ya, elektrik ustası 35 yaşındaki Ahmet Mandal'ın cinsel istismarda bulunduğu olayda, 2 okul müdürü hakkında tutuklama talebinde bulunuldu. Ailenin avukatı Mehmet Onur Güleç, G.A.'yı derslerinde başarılı olduğu için 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' vaadiyle kandırıp şüpheliyle tanıştıran kendi okulunun müdürü H.A. ve odasında G.A. ile Mandal'ın dini nikahı kıyılan başka okulun kadın müdürü A.S.K.'nin de tutuklanması için Cumhuriyet Başsavcılığı´na başvurdu. Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen okul müdürlerinden Harun Avcu tutuklanırken, A.S.K., adli kontrolle serbest bırakıldı

MİT yalanı cinsel istismar | 'MİT'e alacağız' yalanıyla istismarda sıcak gelişme!
'MİT'e alacağız' yalanıyla istismarda sıcak gelişme!
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DHA

Konya'da bir lisenin müdürü H.A., kasım ayı başında son sınıf öğrencisi olan G.A. (17) adlı kızı, derslerinde başarılı olduğu için 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' diye kandırarak evli ve 3 çocuk babası Ahmet Mandal (35) ile tanıştırdı.

GÜNLERCE CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU

DHA'da yer alan habere göre Mandal, iddiaya göre G.A.'ya günlerce cinsel istismarda bulundu. G.A.'nın ailesinin şikayeti üzerine kendisini 'MİT mensubu' olarak tanıtan elektrik ustası Ahmet Mandal, gözaltına alınıp 25 Kasım günü 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

OKUL MÜDÜRLERİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

G.A.'nın ailesinin avukatı Mehmet Onur Güleç, dosyada adı geçen diğer şüphelilerin tutuklanması yönünde Cumhuriyet Başsavcılığı´na talepte bulunduklarını söyledi. G.A.'nın kendi okul müdürü H.A. ile odasında G.A. ile Mandal'ın dini nikahı kıyılan başka okulun kadın müdürü A.S.K.'nin de tutuklanması gerektiğini belirten Güleç, "Söz konusu olayla ilgili olarak Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam etmektedir. Dosyada gizlilik kararı da halen sürüyor. Biz açığa alınan okulun müdürleri ve dosyada adı geçen şüpheliler yönünden de tutuklanma kararı verilmesini talep ettik. Olaydaki suçluların en ağır cezayı alması için yoğun bir mesai vermekteyiz" dedi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Tutuklanan okul m&uuml;d&uuml;r&uuml; Harun Avcu.
Tutuklanan okul müdürü Harun Avcu.

Güleç'in, okul müdürleri Harun Avcu ve A.S.K. ile diğer şüphelilerin tutuklanması yönünde Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı talep kabul edildi. Bunun üzerine G.A.'nın kendi okul müdürü Harun Avcu, odasında G.A. ve Mandal'ın dini nikahının kıyıldığı okulun kadın müdürü A.S.K., eşi M.K. ile Mandal'ın koruması olarak tanıttığı A.A., polis tarafından gözaltına alındı.

BİR OKUL MÜDÜRÜ TUTUKLANDI

Okul m&uuml;d&uuml;r&uuml; A.S.K. adli kontrolle serbest bırakıldı.
Okul müdürü A.S.K. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Şüphelilerden Harun Avcu, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Kadın müdür A.S.K., eşi M.K. ve A.A. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

OKULA YENİ MÜDÜR ATANDI

Bu arada, açığa alınan okul müdürlerinden H.A.´nın yerine yeni bir müdür atandığı öğrenildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişlerin idari soruşturma kapsamında H.A. ile A.S.K. hakkında araştırmalarını sürdürdükleri belirtildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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