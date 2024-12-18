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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor Mithat Pala: A Milli Takım hedefim var - Çaykur Rizespor Haberleri

        Mithat Pala: A Milli Takım hedefim var

        Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un genç oyuncusu Mithat Pala, "Biz de gerekli analizleri yaptık. Çok iyi hazırlanıyoruz. Maçın öneminin herkes farkında. Elimizden geldiğince maçı kazanmak için mücadele edeceğiz. Üç puanı alıp hedefimize doğru gitmeye çalışacağız" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 16:59 Güncelleme: 18.12.2024 - 16:59
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        "A Milli Takım hedefim var"
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        Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 17’nci haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

        Yeşil-mavililerin genç oyuncusu Mithat Pala, Mehmet Cengiz Tesisleri’ndeki antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Geride bıraktıkları maçları değerlendiren Pala, “Aslında çok iyi bir seri yakalamıştık. Çok güzel giden bir serüven vardı. Son iki haftada istediğimiz sonuçları alamadık. Gaziantep'teki kötü mağlubiyet ve sonrasında Konyaspor’a karşı puan kaybı. Aslında çok iyi oynadığımız bir Konya maçındaki puan kaybı bizi üzdü” diye konuştu.

        "ÜÇ PUANI ALIP HEDEFİMİZE DOĞRU GİTMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

        Oynayacakları Göztepe maçı ile ilgili konuşan Mithat Pala, “Göztepe maçına çok iyi hazırlanıyoruz. Onlar da Ligin çıkış yapan flaş bir takımı. Şu anda bu maçtan sonra devre arası oluyor. Bu maçı kazanıp, üç puanı alıp devre arasına güzel gitmek istiyoruz. Kupa maçında güzel bir galibiyet, farklı bir sonuç aldık. Göztepe'ye, zor bir deplasmana gideceğimizin farkındayız. Çünkü atmosfer olarak, taraftar olarak gerçekten iyi takımlar. Ligde de iyi bir çıkış yaptılar. İyi gidiyorlar. Puan olarak da sıralama olarak da yukarıdalar. Ama biz de gerekli analizleri yaptık. Çok iyi hazırlanıyoruz. Maçın öneminin herkes farkında. Elimizden geldiğince maçı kazanmak için mücadele edeceğiz. Üç puanı alıp hedefimize doğru gitmeye çalışacağız” dedi.

        "A MİLLİ TAKIM HEDEFİM VAR"

        Hedefinin A Milli takım olduğunu sözlerine ekleyen Pala, “Kendime gelecek olursak benim için önemli olan hangi mevkide oynadığım değil, hocam bana şans verdiğinde Rizespor'a en iyi şekilde katkı vermek. Elimden ne geliyorsa onu yapmak ve Rizespor'a faydalı olmak. Öncelikle hedefim tabii ki de burada Rizespor'un başarısı. Rizespor için elimizden geleni yapmak. Daha sonrasında kişisel olarak tabii ki de her futbolcunun olduğu gibi benim de A Milli Takım hedefim var. Bunu başarmak için elimden geldiği kadar çalışıyorum. İnşallah bu hedefi başarırım” ifadelerini kullandı.

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