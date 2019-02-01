Galatasaray'ın yeni transferlerinden Kostas Mitroglou, ilk açıklamasını yaptı. Resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Yunan golcü, mesajında "Burada olduğum için heyecanlıyım. Sıcak karşılama için hepinize teşekkür ederim. Oynamaya başlamayı, taraftarlar ve takımım için en iyi performansımı vermeyi sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.