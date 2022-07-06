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Haberler Sağlık Miyalji Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? - Miyalji Belirtileri ve Tedavisi
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Miyalji nedir, neden olur ve nasıl geçer? Miyalji belirtileri ve tedavisi

Günlük hayat içerisinde kişilerin hareketlerini kısıtlayan hastalıklar bulunur. Bu hastalıklardan biri de miyaljidir. Miyalji ataklar halinde gerçekleştiği için ne zaman ortaya çıkacağı belli olmaz. Ne kadar süreceği de bilinmeyen miyalji kronikleşerek kişilerin tüm hayatını olumsuz etkileyebilir.

Miyalji Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? - Miyalji Belirtileri ve Tedavisi
Miyalji belirtileri ve tedavisi
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Yoğun çalışma saatleri, uzun süre hareketsiz kalma gibi durumlar gün içinde kas ağrısı çekmemize yol açar. Ancak bu kas ağrısı farklı hastalıkların da habercisi olabileceği için kişiler tarafından göz ardı edilmemelidir. Özellikle uzun süreli kas ağrıları miyalji habercisi olabilir. Miyalji kas romatizması olarak da adlandırılmaktadır. Miyalji sürekli olarak, kronik hale gelen kas ağrılarına verilen isimdir. Kişileri hem hareket olarak hem de psikolojik olarak zorlayan miyalji hakkında merak edilen tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Miyalji Nedir?

Miyaljinin halk arasındaki tanımı kas romatizmasıdır. Genel anlamıyla da kas ağrısı olarak tanımlanmaktadır. Miyalji aniden ortaya çıkar ancak ne kadar süreceği belli olmayan bir hastalığıdır. Ancak miyalji farklı hastalıkların da habercisi olabileceği için gerçekleştiği takdirde doktora gösterilmelidir.

Miyalji Neden Olur?

Miyalji hastalığının meydana gelmesinde farklı nedenler bulunur. Bunlar aşağıdaki gibidir:

  • Kas gerginliklerinin uzun süreli olması ve müdahale edilmemesi miyaljinin meydana gelmesine sebep olabilir.
  • Kaslarda meydana gelen yaralanmalar ve kas kasılmaları miyaljiye yol açabilir.
  • Kramplar kasları sıkar ve bu sıkışmalar da miyaljinin oluşmasını tetikleyebilir.
  • Kişilerin merkezi sinir sistemlerinde bazı bozukluklar meydana gelebilir. Bu bozukluklar miyaljiye sebep olabilir.
  • İskelet sistemindeki hastalıklar ya da kişilerin farklı organlarında bulunan hastalıklar da miyalji sebebi olabilir. Bu sebeple kişiler doktora başvurmayı göz ardı etmemelidir.
  • Kullanılan ilaçlar ya da zararlı maddeler de miyaljiye neden olan etkenler arasında yer alır.

Miyalji Nasıl Geçer?

Miyalji hastalığının tedavisi için farklı yöntemler kullanılmaktadır. Miyalji tedavisi için kullanılan yöntemler aşağıdaki gibidir:

  • Miyalji tedavisinde yapılan uygulamalardan biri sıcak ve soğuk su uygulamasıdır. Kaslar çok fazla yorulduğu için sıcak ve soğuk su uygulaması ile kasların rahatlaması sağlanır ve bu uygulama ile ağrılarda azalma meydana gelir.
  • Ağrı kesiciler de miyalji tedavisinde kullanılmaktadır. Non-steroidler ve antienflamatuar içeriği olan ilaçlar ile kas ağrılarının azaltılması hedeflenmektedir.
  • Mesaj ve terapi de miyalji tedavisinde kullanılan bir diğer yöntemdir. Burada ağrının gerçekleştiği noktalara hafif darbeler gerçekleştirilir.
  • Miyalji tedavisinde kullanılan bir diğer tedavi yöntemi ise karma tedavidir. Karma tedavide hem davranışçı bilişsel tedavi yöntemi hem de ilaç tedavisi uygulanır. Bu tedavi yöntemi ile ağrılardan dolayı uyku sorunu yaşayan kişiler de yeniden rahat bir uyku uyumaktadır.
  • Myaljiye ne iyi gelir? sorusunun son cevabı da egzersizlerdir. Egzersizler de miyalji tedavisinde önemli bir yere sahiptir. Ancak burada kişiler kendi kafalarına göre egzersizler yapmamalıdır. Aksi halde yanlış bir hareket ile daha büyük kas problemleri meydana gelebilir.

Miyalji Geçer Mi?

Miyalji hastalığının geöip geçmeyeceği de merak edilen konulardan biri olarak karşımıza çıkar. Miyalji tanısı konulduktan ve nedeni tespit edildikten sonra tedavisi mümkündür.

Miyalji Belirtileri

Miyalji belirtileri günlük hayat içerisinde kendini açık bir şekilde göstermektedir. İşte miyaljinin belirtileri:

  • Uzun süre devam eden kas ağrıları
  • Kas hareketlerinde kısıtlanmalar, hareket ederken zorlanma
  • Kaslarda krampların meydana gelmesi.
  • Dinlenmeye rağmen kas kasılmalarında ve ağrılarında azalmanın olmaması.
  • Kaslarda tutulmalar. Bazı kas gruplarında ise genele göre hassasiyet.
  • Günlük hareketleri gerçekleştirirken zorlanma ve acı çekme.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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