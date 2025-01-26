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        Haberler Spor Futbol 1. Lig MKE Ankaragücü: 1 - Erzurumspor FK: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        MKE Ankaragücü: 1 - Erzurumspor FK: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 15:44 Güncelleme: 26.01.2025 - 15:44
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        Erzurumspor FK 2 golle kazandı!
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        Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Erzurumspor FK, konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.

        Stat: Eryaman

        Hakemler: Fatih Tokail, Oğuzhan Yazır, Okan Taşköprü

        MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, İsmail Çokçalış (Dk. 77 Halil İbrahim Pehlivan), Diego Aleksis Özçakmak, Mahmut Tekdemir, Hayrullah Bilazer, Osman Çelik (Dk. 41 Gomes), Ali Kaan Güneren (Dk. 69 Rakoczy), Rotariu, Saponara, Varga, Dadashov (Dk. 69 Bajic)

        Erzurumspor FK: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş (Dk. 82 Gökhan Akkan), Roshi (Dk. 81 Salih Sarıkaya), Azubike, Sefa Akgün, Giorbelidze, Teklic (Dk. 58 Muhammed Furkan Özhan), Mamba (Dk. 74 Koray Kılınç), Eren Tozlu

        Goller: Dk. 19 Mustafa Yumlu, Dk. 71 Eren Tozlu (Erzurumspor FK), Dk. 57 Rotariu (MKE Ankaragücü)

        Sarı kartlar: Dk. 40 Osman Çelik, Dk. 66 Ali Kaan Güneren (MKE Ankaragücü)

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