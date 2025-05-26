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        MKE Ankaragücü'nde görev dağılımı yapıldı

        MKE Ankaragücü Spor Kulübünün yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 23:45 Güncelleme: 26.05.2025 - 23:45
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        Ankaragücü'nde görev dağılımı yapıldı
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        Kulübün açıklamasında, yeni başkan Gazi Ercüment Tekin yönetiminde, Beştepe Tesisleri'ndeki yönetim kurulu toplantısında görev dağılımının yapıldığı belirtildi.

        Açıklamada, yönetim kurulunun aldığı kararla iki şampiyonluğa imza atmış eski başkanlardan Mehmet Yiğiner'e "MKE Ankaragücü Onursal Başkanı" ünvanının verildiği aktarıldı.

        Başkent temsilcisinin yönetim kurulundaki görev dağılımı şöyle:

        Başkan: Gazi Ercüment Tekin

        Başkan Vekili: Hikmet Doğanlı

        Başkan Vekili ve Hukuk İşleri: Ali Şen Aksoy

        Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü: Cem Koçyiğitoğlu

        Başkan Yardımcısı: Osman Toygar

        Başkan Yardımcısı: Ümit Tekin

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