MKE Ankaragücü'nde sportif direktör Yılmaz Bal ile yollar ayrıldı
MKE Ankaragücü Kulübü, futbol takımının sportif direktörü Yılmaz Bal'ın görevine son verildiğini duyurdu.
Giriş: 06.06.2024 - 21:48 Güncelleme: 06.06.2024 - 21:48
Geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig'de küme düşen MKE Ankaragücü'nde sportif direktör Yılmaz Bal ile yollar ayrıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Sportif direktörümüz Yılmaz Bal ile yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı anlaşılarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır. Yılmaz Bal'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
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