Geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig'de küme düşen MKE Ankaragücü'nde sportif direktör Yılmaz Bal ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sportif direktörümüz Yılmaz Bal ile yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı anlaşılarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır. Yılmaz Bal'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.