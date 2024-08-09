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        MKE Ankaragücü'nden transfer mesajı

        MKE Ankaragücü Başkan Vekili ve Futbol Şube Sorumlusu Feridun Geçgel, bir fırsat çıkmadığı sürece yaz transfer dönemini tamamladıklarını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 19:32 Güncelleme: 09.08.2024 - 19:32
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        MKE Ankaragücü'nden transfer açıklaması!
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        MKE Ankaragücü Başkan Vekili ve Futbol Şube Sorumlusu Feridun Geçgel, transfer dönemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

        TRANSFER AÇIKLAMASI

        Geçgel, yaptığı yazılı açıklamada, "MKE Ankaragücü Futbol Takımı olarak 2024-2025 yaz transfer dönemini bir fırsat transferi çıkmadığı sürece tamamlamış bulunmaktayız. Mevcut kadromuzdan hiçbir futbolcuyu hiçbir şekilde bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

        "KULÜBE PARA KAZANDIRACAK BİR YAPI OLUŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ"

        Kulübe para kazandıracak bir yapıyı oluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan Geçgel, şunları kaydetti:

        "Mevcut kadromuz ile lige başlayıp altyapımıza verdiğimiz önem kapsamında uygun fırsatlar doğması durumunda genç ve yetenekli oyuncuların transferlerini gerçekleştireceğiz. Kulüp olarak ileriye dönük en önemli hedefimiz, iki üç yıl içerisinde kendi kendini idare eden bir sistemi inşa etmektir. Gelir gider dengesini sağlayarak dışa bağımlı para sisteminden uzaklaşıp kendi kendini idare eden, altyapısından oyuncu yetiştiren, maliyeti uygun genç ve yetenekli futbolcuları kadrosuna katan, kulübe para kazandıracak bir yapıyı oluşturmak için çalışmalarımız devam edecektir."

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