MLB'de Boston Red Sox, 9. kez şampiyon

MLB'de 2018 sezonu, 162 maçlık normal sezon ve play-off'ların ardından Boston Red Sox ile Los Angeles Dodgers arasında Dodger Stadı'nda oynanan final serisinin 5. karşılaşmasıyla sona erdi.

Tarihinde 13. defa finalde mücadele eden Red Sox, 20. kez finalde boy gösteren Dodgers karşısında çıktığı maçı 5-1 kazanarak seride 4-1 gelip geldi ve şampiyon oldu.

Serinin üçüncü maçını 3-2 kaybeden Red Sox, diğer karşılaşmaları 8-4, 4-2 ve 9-6 kazanmıştı.

Red Sox, 1903, 1912, 1915, 1916, 1918, 2004, 2007 ve 2013'ün ardından MLB'de 9. kez şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Üst üste iki sezondur finalde kaybeden Dodgers'ın şampiyonluk hasreti ise 30 yıla çıktı.

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