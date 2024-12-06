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        Haberler Spor Futbol MLS'te sezonun futbolcusu Lionel Messi! - Futbol Haberleri

        MLS'te sezonun futbolcusu Lionel Messi!

        Inter Miami'de forma giyen yıldız isim Lionel Messi, Amerika MLS'te sezonun oyuncusu seçildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2024 - 18:36 Güncelleme: 06.12.2024 - 18:36
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        MLS'te sezonun oyuncusu Messi oldu!
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        Inter Miami'nin önemli isimlerinden Lionel Messi, Amerika'da sezonun oyuncusu oldu.

        37 yaşındaki yıldız futbolcu, Amerika MLS'te sezonun oyuncusu seçildi.

        Messi, bu sezon MLS'te 19 maçta 20 gol ve 8 asist yaptı.

        Arjantinli yıldız, Inter Miami formasıyla bu zamana kadar çıktığı maçlarda ise 39 maçta 34 gol, 18 asistlik bir performans ortaya koydu.

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