MNG Kargo saat kaçta açılıyor? MNG Kargo saat kaçta kapanıyor? İşte MNG Kargo2020 açılış ve kapanış saatleri ile ilgili merak edilenler…

MNG Kargo Çalışma Saatleri Nedir?

MNG kargo hafta içi her gün sabah 08.30 ile akşam 18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Hafta sonu sadece cumartesi günü ise sabah 08:30 ile 14:00 saatleri arasında hizmet vermektedir ve Pazar günü kapalıdır.

Corona Tedbirleri Çerçevesinde MNG Kargo Çalışma Saatleri Nedir?

Corona tedbirleri çerçevesinde MNG Kargo çalışma saatlerinde herhangi bir değişiklik yapmamıştır.

MNG Kargo Öğle Saati Açık mı?

MNG Kargo öğlen arası vermeksizin çalışmaya devam eder.

MNG Kargo Hafta Sonu Açık mı?

MNG Kargo hafta sonu çalışma saatleri de birçok kargo şirketleri ile hemen hemen aynı gibidir. Yani cumartesi günleri sabah 08.30 ile öğleden sonra 14.00 saatleri arasında hizmet veren MNG Kargo pazar günü ise kapalıdır.

MNG Kargo Resmi Tatil Günleri Açık mı?

MNG Kargo resmi tatil günlerinde ve dini bayramlarda kapalı olduğundan dolayı hizmet vermemektedir..

MNG Kargo İletişim Bilgileri

Şirket Unvanı: MNG Kargo Yurtiçi Ve Yurtdışı Taşımacılık Anonim Şirketi

Sorumlu Kişi: MNG KARGO YURTİÇİ VE YURTDIŞI TAŞIMACILIK A.Ş. Üst Yönetim Kurulu

MNG Kargo Genel Müdürlük: Ayazağa Mah. Cendere Cad. 1B, Bulvar Ofis No:109/B, Kat: 3 Sarıyer/ İSTANBUL

MNG Kargo Genel Müdürlük Telefonu: (0212) 366 55 55 pbx

MNG Kargo Genel Müdürlük Faks Numarası: (0212) 366 55 60

MNG Kargo Çağrı Merkezi Numarası: 0850 222 06 06 / 444 06 06

İnternet Adresi: https://www.mngkargo.com.tr