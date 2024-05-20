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        Haberler Ekonomi Teknoloji Mobil Mobil abone sayısı 25,3 milyon - Teknoloji Haberleri

        Mobil abone sayısı 25,3 milyon

        Vodafone, Nisan 2023 - Mart 2024 arası dönemi kapsayan mali yıl sonuçlarını açıkladı. 31 Mart 2024 sonu itibarıyla son bir yılda 9,3 milyar TL yatırım yapan Vodafone Türkiye, 2023-24 mali yılı servis gelirlerini geçen yıla göre organik olarak 48,5 milyar TL'ye çıkardı. Şirketin Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr'ı (FAVÖK) ise 17,5 milyar TL olarak gerçekleşti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2024 - 10:36 Güncelleme: 20.05.2024 - 10:36
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        Mobil abone sayısı 25,3 milyon
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        Mali yıl sonuçlarını açıklayan Vodafone Türkiye’nin mobil müşteri sayısı 2023-24 mali yıl sonu itibarıyla 25,3 milyona ulaşırken, M2M (makinelerarası iletişim) dahil toplam mobil abone sayısının 29,7 milyon olduğu belirtildi.

        Şirketin faturalı abone sayısı son bir yılda 1,4 milyon artışla 19,8 milyona çıkarken, toplam bazının yüzde 78,3’ünü faturalı aboneler oluşturdu. Vodafone Türkiye’nin sabit genişbantta büyümesi de devam etti. Şirket, bu mali yılda yaklaşık 1,4 milyon müşteriye ulaştı.

        "DİJİTAL MÜŞTERİ" SAYISI 16,9 MİLYON OLDU

        Şirketin Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 16,9 milyona ulaştı. Vodafone’un dijital kanallarını kullanan müşterilerin aylık toplam etkileşimi ise 404 milyon oldu.

        DATA KILLANIMINDA YÜZDE 20,1 ARTIŞ

        2023-24 mali yılında Vodafone Türkiye müşterilerinin toplam mobil data kullanımı geçen yıla kıyasla yüzde 20,1 artışla 4.902 petabyte'a yükseldi.

        DİJİTAL SERVİSLERE İLGİ ARTTI

        Vodafone Türkiye, bu dönemde dijital servis şirketi olma yolunda da önemli gelişme kaydetti. Şirketin Vodafone Yanımda mobil uygulaması üzerinden hayata geçirdiği Her Şey Yanımda online alışveriş platformunun ziyaret edilme sayısı 190 milyona ulaştı. Vodafone’un yeni nesil mobil finans çözümü Vodafone Pay’in ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayısı ise 5,5 milyona ulaştı. Şirketin 1.000’e yakın farklı işlem yapabilen kişisel dijital asistanı TOBi’nin aylık tekil kullanıcı sayısı 10 milyona, aylık sohbet sayısı ise 39 milyona yükseldi.

        Vodafone Türkiye’nin 2023-24 mali yıl sonuçlarını değerlendiren Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, “Vodafone olarak, Türkiye pazarında 18 yılı geride bıraktık. 2023-24 mali yılında toplam 9,3 milyar TL yatırım yaparak Türkiye ekonomisine ve dijitalleşmeye katkıda bulunduk. “Bununla birlikte, müşterilerimize her zaman en iyi hizmeti sunarken, yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olma hedefimiz doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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