e-ticaret raporu 2018
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Mobilin açamadığı kapı: E-ticaret!

İnternetin büyük bölümü mobil üzerinde gezilirken, e-ticaretteki 13 sektörü kapsayan araştırmaya göre internetten alışveriş henüz cep rahatına kavuşamadı. Türkiye’yi harekete geçiren çağrıların başında ise ‘Hemen al’ ve ‘Uygun fiyatlarla’ geliyor

28.08.2018 - 10:23 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Markalar internette arama motoru ve sosyal medya reklamları, popüler konularda bilgi verici yazılar, videolar gibi dijital pazarlama marifetleriyle var olurken, anbean katlanan veriler içinden doğru verileri çeşitli araçlar kullanarak yakalıyorlar. Rekabet analizi, kelimelere göre duygu analizi gibi konularda çalışan Semrush, hazırladığı yıllık e-ticaret raporuyla internetten alışverişin farklı yönlerine ışık tutuyor. 

Bu yılın raporuna göre, e-ticaret, internetin kalanından farklı bir kullanım biçimiyle ayrılıyor. İnternetin büyük kısmı mobile kayalı yıllar oldu. Yani şu an dünyada herhangi bir web sitesini açanların yarıdan fazlası bunu cep telefonunda, tabletinde yapıyor. E-ticarette ise bu durum hâlen eskisi gibi; tüketicilerin yüzde 57’si masaüstü sistemler kullanıyor. 

Masaüstünde sağlık, cepte elektronik lider
En çok sağlık kategorisini ziyaret eden (%60) masaüstü kullanıcılarını %59 ile mobil, %58 ile gıda, %58 ile çocuk kategorileri izliyor. Mobilde ise en yaygın kullanım %45 ile elektronikte, bunu %45 ile mücevherat, %44 ile seyahat, %43 ile çiçek izliyor.

Araştırmada reklam trendleri, reklamlarda duygu uyandırma, çeşitli teknik verilerin yanı sıra, Türkiye ile ilgili trend veriler de yer alıyor. Buna göre, Türkiye’de hareket çağrısı yapan (Call toto Action) kelimelerin başında %70 ile ‘Hemen al’ geliyor. Bunu %63 ile ‘Uygun fiyatlarla’ izliyor.

Türkiye’de en yaygın kullanılan e-ticaret terimleri ise sırasıyla Alışveriş, Kargo Bedava, Ücretsiz Kargo, Varan İndirim, Ve Ücretsiz, Bedava Kargo, Bedava Ve, 80’e Varan, Taksit Ve, İndirimli Fiyatlarla şeklinde listeleniyor.

Türkçe hazırlanan raporun tamamını bu adresten indirebilirsiniz.

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