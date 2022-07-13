Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı 4 milyar doları aştı

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AA

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği rakamlarına göre, sektörün ihracatı, yılın ilk yarısında rekor kırdı.

Sektörün ihracatı ocak-haziran döneminde ilk kez 4 milyar doları aşarak 4,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Haziran ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,7 artışla 801 milyon dolar olarak gerçekleşti.

KAĞIT VE KARTON İHRACATI 1,5 MİLYAR DOLARI AŞTI

Sektör içinde bulunan kağıt ve karton ürünleri grubunda ihracat yılın ilk yarısında 1,53 milyar dolar oldu. Ocak-haziran döneminde artış yüzde 47 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde en çok ihracat yapılan ülke 169 milyon dolarla Birleşik Krallık olurken, en yüksek ihracat artışı yüzde 241 ile İtalya'da kaydedildi. İhracatta ilk 5 ülke Bileşik Krallık, İsrail, Irak, İran ve Yunanistan olarak sıralandı.

Kağıt ve karton sektörünün haziran ihracatı ise 314 milyon dolarla bu yılın en iyi performansına imza attı.

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Alican Duran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güçlü ve beklentilerinin üstünde bir performansla noktaladıkları 2021'in ardından bu yılın da iyi devam ettiğini söyledi.

Yeni pazar yerlerine açıldıkları 2022'in ilk yarısında yurt içi ve yurt dışındaki fabrika yatırımları sayesinde potansiyellerini daha da artırdıklarını dile getire Duran, aldıkları sıkı önlemler sayesinde Rusya-Ukrayna savaşı ve diğer olumsuz gelişmelerden az etkilendiklerini anlattı.

Duran, "Bunda hiç kuşku yok ki salgınla birlikte deneyimlediğimiz hızlı reaksiyon verme ve önlem planlarını hazırlayıp devreye sokma gayretimiz etkili oldu." diye konuştu.

Yeni yatırım ve ihracat hamleleriyle birlikte Türkiye kağıt sanayicilerinin dünyada adından daha sık söz ettirmeye başladığının altını çizen Duran, "Yılın ikinci yarısı için yeni yatırımlarımız şu an hazır. Bunları en kısa sürede hayata geçirip sektörümüzün mevcut ihracat kapasitesini daha da artırarak 2021 yılındaki ihracat rakamını geçmeyi hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

Haber Görseli: AA