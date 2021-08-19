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Binance, işlem platformuna MOBOX tokeni dahil edeceğini açıkladı.

Binance'nin Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya göre MBOX/BNB, MBOX/BTC, MBOX/BUSD ve MBOX/USDT işlemlerine bugün Türkiye saati ile 11.00'dan itibaren imkan verilecek.

Binance'in bu açıklamasıyla MOBOX'un fiyatı diğer platformlarda ortalama yüzde 76 artarak 3.3 dolara yükseldi. Böylece MOBOX'un toplam piyasa değeri de 123 milyon dolara ulaştı.

MOBOX oyun platformunda yayımlanan oyunlarda çeşitli görevler tamamlanarak NFT'ler açılabiliyor. Bunun yanında yine görevleri tamamlayarak getiri elde edilebiliyor. MOBOX token bu platformda kullanılıyor.