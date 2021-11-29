Moda dünyasını yasa boğan ölüm!

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Gana asıllı ABD'li tasarımcı Virgil Abloh ender görülen bir kanser türü nedeniyle Chicago'da hayatını kaybetti.

Abloh'un iki yıldır kanserle mücadele ettiği fakat bu hastalığı kamuoyuyla paylaşmadığı belirtildi.

41 yaşındaki tasarımcının Instagram sayfasından yapılan anma paylaşımında, Abloh için "Sadık bir baba, eş, ağabey ve arkadaş" ifadeleri kullanıldı.

Instagram hesabından hastalık sürecine ilişkin, "Hastalıkla mücadelesini mahrem bir şekilde yürütmeyi seçmişti. Farklı ve zorlayıcı birçok tedaviden geçerken, moda ile kültür sanat dünyasının önemli kurumlarında lider olmayı sürdürdü" denildi.

KURDUĞU GİYİM MARKASIYLA BÜYÜK BAŞARI YAKALAMIŞTI

Virgil Abloh, kurduğu giyim markası Off-White ile moda dünyasının en ünlü isimlerinden bir oldu.

Abloh, Fransız lüks moda devi Louis Vuitton'un erkek giyiminin baş tasarımcısı görevine getirilen ilk Afrikalı Amerikalı isimdi.

Louis Vuitton'un tepe yöneticisi olan Bernard Arnault, Abloh için, "O yalnızca dahi bir tasarımcı ve öncü değil, güzel bir ruha sahip bir bilgeydi" dedi.

ANNESİNDEN ÖĞRENDİ

Virgil Abloh, 30 Eylül 1980'de Rockford, Illinois'de Ganalı göçmen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Annesi terziydi ve babası bir boya şirketi yönetiyordu. 2002 yılında Wisconsin-Madison Üniversitesi'nden inşaat mühendisliği alanında mezun oldu. 2006 yılında Illinois Institute of Technology'de mimarlık üzerine master yaptı.

Annesinden terziliğin inceliklerini öğrenen Abloh, üniversiteden mezun olduktan sonra 2009 yılında Fendi'de rapçi Kanye West ile aynı sınıfta staj yaptı.

2010'da Kanye West'in kreatif ajansı Donda'da kreatif direktör olarak çalışan Abloh 2012 yılında kurduğu sokak giyim markası Off-White ile moda dünyasının en ünlü isimlerinden bir oldu.

2018 yılında Louis Vuitton'da göreve başlayan ünlü tasarımcı, Louis Vuitton için ilk koleksiyonunu Paris'teki Palais-Royal'de Erkek Moda Haftası'nda sergiledi.

Abloh, Hailey Bieber'ın düğün günü için özel bir Off-White gelinlik ve duvak tasarlamıştı.

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