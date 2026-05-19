2009 yılında çıkardıkları 'Perili Sirk' albümüyle profesyonel müzik kariyerine adım atan ve 2016 yılında yollarını ayıran Model grubu, 10 yıllık aranın ardından geçtiğimiz aylarda yeniden bir araya gelmişti. Fatma Turgut, Can Temiz ve Okan Işık tarafından kurulan grup, bu uzun ayrılığın ardından dinleyicileriyle hasret gidererek peş peşe iki konsere imza attı.

Bu buluşmanın ilk konseri İzmir, bir sonraki durağı ise İstanbul oldu. Grubun solisti Fatma Turgut, yaşadıkları süreçle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: Bağlı olduğumuz plak şirketi ile 10 yıllık bir sözleşmemiz vardı ve o süre sona erdi. Sözleşme biteli epey oldu. Biz de haklarımıza ulaşmak istedik. Bu süreçte arkadaşlarıma ulaşmayı arzuladım; Can'ı aradım, daha sonra Okan'a da e-posta gönderdim derken "Bu üçlü çok güçlü" adında bir WhatsApp grubu kurduk. Sonrasında birlikte çok fazla zaman geçirmeye başladık ve nihayetinde şu anda buradayız.

"YENİDEN BİR ARAYA GELDİĞİMİZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

2. Sayfa'nın haberine göre; sosyal medyada yapılan "Para bitince bir araya geldiler" yorumları hakkında da konuşan Turgut, "Aslında para ilk 6 ayda bitti. O zaman dokuz buçuk sene ne yedik, ne içtik? Şükürler olsun ki hepimiz para kazanacak başka yollar bulduk, yani durumun onunla bir ilgisi yok. Eğer öyle olsaydı bu kadar beklemezdik. Yeniden bir araya geldiğimiz için çok mutluyuz" dedi.