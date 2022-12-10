Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Modric'ten Rodrygo'ya 'Türkiye' tesellisi!

Hırvatistan, Dünya Kupası'nda Brezilya'yı penaltı atışlarıyla eleyip yarı finale yükselirken, Hırvatların yıldız futbolcusu Luka Modric, maç sonu büyük üzüntü yaşayan Rodrygo'yu Türkiye örneği vererek teselli etti.

ABONE OL
  • Modric'ten Rodrygo'ya 'Türkiye' tesellisi!

    2022 Dünya Kupası'nda Hırvatistan ile Brezilya çeyrek finalde karşı karşıya geldi.
  • Modric'ten Rodrygo'ya 'Türkiye' tesellisi!

    Mücadelede 90 dakika 0-0 beraberlikle sona ererken, karşılaşma uzatmalara gitti. 
  • Modric'ten Rodrygo'ya 'Türkiye' tesellisi!

    Brezilya uzatmanın 105+1. dakikasında Neymar ile 1-0 öne geçti.
  • Modric'ten Rodrygo'ya 'Türkiye' tesellisi!

    Hırvatistan bu gole 116'da Petkovic ile yanıt verdi ve maç penaltı atışlarına taşındı: 1-1.

     
  • Modric'ten Rodrygo'ya 'Türkiye' tesellisi!

    Penaltı atışlarında rakibine 4-2 üstünlük kuran Hırvatistan, adını yarı finale yazdıran taraf oldu.
  • Modric'ten Rodrygo'ya 'Türkiye' tesellisi!

    Hırvat futbolcular maçın ardından büyük sevinç yaşarken, Brezilyalı futbolcular ise adeta yıkıldı.
  • Modric'ten Rodrygo'ya 'Türkiye' tesellisi!

    Hırvatların 37 yaşındaki yıldızı Luka Modric ise, penaltı atışından yararlanamayan Real Madrid'den takım arkadaşı Rodrygo'yu teselli etti. 
  • Modric'ten Rodrygo'ya 'Türkiye' tesellisi!

    Modric maç sonu yaptığı açıklamada, "Rodrygo'ya herkesin penaltı kaçırabileceğini söyledim. 2008'de Türkiye'ye karşı ben de penaltı kaçırmıştım. Bu kolay değil ancak onu daha güçlü yapacak" dedi.
  • Modric'ten Rodrygo'ya 'Türkiye' tesellisi!

    Hırvatistan, EURO 2008'deki çeyrek final maçında A Milli Takımımız'a karşı penaltı atışlarıyla mağlup olup turnuvaya veda etmişti.
  • Modric'ten Rodrygo'ya 'Türkiye' tesellisi!

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.